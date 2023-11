Svetovalnica: Ali res lahko zaprosim za podaljšanje zazidljivega zemljišča na kmetijsko površino

Pozdravljeni,

pred časom sem zasledila informacijo, za katero pa nisem prepričana, ali drži ali ne.

In sicer doma imamo parcelo, ki ni v celoti gradbena, ampak samo do neke mere, ostalo naprej pa je kmetijsko zemljišče. Za kmetijsko zemljišče nam nočejo izdati gradbenega dovoljenja.

Sem pa zasledila, da naj bi bilo možno podaljšati obstoječo gradbeno parcelo za 10 do maksimalno 20 % kvadrature zazidljivega zemljišča in da se to plača cca 3000 evrov, zadeva pa naj bi bila rešena v približno pol leta.

Ali to dejansko drži?

Hvala za vaš odgovor, saj ne vem, na koga bi se lahko obrnila s tem vprašanjem.

Lep pozdrav.

- Urška

Odgovor strokovnjakinje preberite na deloindom.si.