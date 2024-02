Svetovalnica: Ali lahko večinski lastnik izsili prenovo, če se ostali solastniki s tem ne strinjajo

Lepo pozdravljeni.

Zanima me, ali lahko lastnik 5-ih stanovanj v bloku, kjer je skupaj 8 bivalnih enot, sam zahteva prenovo elektro inštalacij na stopnišču, ostali pa moramo prispevati svoj delež, ne glede na to, da smo vsi trije lastniki proti prenovi, ker imamo to urejeno iz svoje elektro omarice in v svojo klet. Enako velja za fasado, ki po našem mnenju še ni potrebna prenove.

Ali lahko zahteva oz. nas prisili, da sofinanciramo ukrepe, s katerimi se ne strinjamo.

Smo pa v bloku vsi upokojenci, z najnižjimi pokojninami, zato si tak strošek težko privoščimo, razen gospoda, ki ima 5 stanovanj in denarja na pretek.

Hvala za pomoč in lep pozdrav.

- Franc

