Suzana Zagorc: »Marsikaj, kar se nam v sodobnem svetu ponuja, je balast.«

Pred tremi leti je izšel njen drugi roman Ne me silit, da ti lažem, v katerem je ob sočasni zgodbi prijateljic prikazala različne odtenke ljubezni, obenem pa bralke in bralce spodbudila k premisleku o osebni svobodi in tudi o tem, ali smo ženske same tiste, ki si postavljamo meje v smislu vse postoriti, vse vedeti, vse doživeti, čim prej. lastne modrosti.« Tako je razgrnila sebe tedaj, zdaj, ob izidu novega romana z naslovom Ne poznam je, je pravšnji čas, da Suzana Zagorc pove, kako lovi »zase pravo ravnovesje med nabojem aktivnosti in globino mirovanja«.