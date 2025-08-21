Suzana Kozel: Priznam, bila sem tudi malo piflarka

Voditeljica Suzana Kozel je novo sezono oddaj Jutro na Planetu začela spočita po aktivnem poletju, ki ga je z družino preživela ob morju, kratek čas so namenilli tudi slovenskim planinam. »Opazila sem, da se dopust spreminja z odraščanjem otrok. Letos sta bila šestletnik in štiriletnica zelo samostojna, zato mi je celo uspelo prebrati nekaj knjig, ki sem jih vzela s seboj,« razkriva v smehu. In ker je vedno pripravljena na izzive, obljublja, da bo tudi v novi sezoni oddaje tako: »Brez težav se lotim vsake stvari, četudi na koncu ni vse tako, kot bi moralo biti. V studiu sem tako že brez vaje in vnaprejšnjega dogovora zaplesala, in to z enim najboljših slovenskih plesalcev. Še dobro, da gledalci niso videli, da sem ga nekajkrat pohodila.« Kakšna pa bodo njena jutra s prvim septembrom, ko se bo sin vrnil v šolske klopi, hčerko pa bo pospremila v vrtec?