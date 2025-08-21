ONIN INTERVJU

Suzana Kozel: Priznam, bila sem tudi malo piflarka

Voditeljica Suzana Kozel je novo sezono oddaj Jutro na Planetu začela spočita po aktivnem poletju, ki ga je z družino preživela ob morju, kratek čas so namenilli tudi slovenskim planinam. »Opazila sem, da se dopust spreminja z odraščanjem otrok. Letos sta bila šestletnik in štiriletnica zelo samostojna, zato mi je celo uspelo prebrati nekaj knjig, ki sem jih vzela s seboj,« razkriva v smehu. In ker je vedno pripravljena na izzive, obljublja, da bo tudi v novi sezoni oddaje tako: »Brez težav se lotim vsake stvari, četudi na koncu ni vse tako, kot bi moralo biti. V studiu sem tako že brez vaje in vnaprejšnjega dogovora zaplesala, in to z enim najboljših slovenskih plesalcev. Še dobro, da gledalci niso videli, da sem ga nekajkrat pohodila.« Kakšna pa bodo njena jutra s prvim septembrom, ko se bo sin vrnil v šolske klopi, hčerko pa bo pospremila v vrtec?
Fotografija: Suzana Kozel FOTO: Planet TV
Odpri galerijo
Suzana Kozel FOTO: Planet TV

Klavdija Miko
21.08.2025 ob 09:00
Klavdija Miko
21.08.2025 ob 09:00

Poslušajte

Čas branja: 9:49 min.
V ponedeljek, se je na Planet TV z novo sezono vrnila oddaja Jutro na Planetu. Bržkone ste pripravljeni na nove izzive? Vsekakor! Po krajšem oddihu, ki je prijal celotni ekipi, smo se vrnili na male ekrane, in ko smo se s sodelavci srečali na prvem uredniškem sestanku po poletnem dopustu, smo priznali, da smo se pogrešali. (Smeh.) Ta ekipa je moja druga družina. Veliko časa preživimo skupaj, sploh midva z Igorjem. (Igor Krmelj, voditelj in urednik, op. p.) Najino jutro se začne precej pred 8. uro, ko gledalce pozdraviva iz studia, najin delovnik pa se ne konča ob 10. uri, ko ugasnejo studijsk...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ona intervju Suzana Kozel Planet TV prvi šolski dan

Priporočamo

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Strogo varovan 39-letni Cezar pred sodnikom: bil naj bi pravi strah in trepet med kriminalci
Novi udarec za Fabjana: o šokantnih podrobnostih spregovoril še peti varovanec
Odjeknila eksplozija blizu Ljubljane, nastalo za več tisočakov škode
Premium
Romske tolpe tepejo otroke: »To je preseglo vse meje! Kje so pravice naših otrok?«

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

Slovenci spet stojijo v vrstah. Na trg je prišel nov telefon

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.