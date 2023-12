Štrudljev koktajl, ki bo navdušil na domači novoletni zabavi

Prav znamenitost Tjaše Vede in Blaža Mikuljana, dvojca, ki je z nami že dolga leta. Spoznali smo se, ko sta začenjala kot blogerja, bila je velika noč – in od tedaj ni minil praznik, da se ne bi nanju zanesli za recepte, ki so vedno taki, da jih znamo vsi ponoviti, hkrati pa nekaj drugačnega, boljšega. Za naš zadnji letošnji meni sta prispevala božanski koktajl, s katerim vam želimo povedati tole: včasih je treba uživati brez slabe vesti!

