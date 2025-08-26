Stroški za popravilo električnih vozil se izenačujejo z drugimi

Stroški popravil električnih avtomobilov po nesrečah ostajajo višji od tistih za primerljiva bencinska ali dizelska vozila, se pa vrzel zmanjšuje, kažejo podatki Združenja nemških zavarovalnic (GDV). A hkrati se krči tudi prednost električnih avtomobilov po pogostosti vloženih odškodninskih zahtevkov za zavarovanja. Zahtevki za kasko zavarovanja za popolnoma električna vozila so trenutno v povprečju od 15 do 20 odstotkov višji kot za podobne modele z motorji z notranjim zgorevanjem. Pred letom dni je bila razlika od 20 do 25 odstotkov.

Pogostost vlaganja odškodninskih zahtevkov za električne avtomobile je medtem še vedno manjša kot pred letom dni, a se njihova prednost pred drugimi na tem področju zmanjšuje. Odškodninskih zahtevkov za kasko zavarovanja za električne avtomobile je zdaj od 10 do 15 odstotkov manj kot tistih za primerljiva vozila z notranjim zgorevanjem. Pred letom jih je bilo od 15 do 20 odstotkov manj.

Ker na ceste prihaja vse več električnih avtomobilov, so vzorci odškodninskih zahtevkov zanje vse bolj podobni tistim za primerljiva vozila z motorji z notranjim zgorevanjem. Kot so poudarili pri GDV, so to pozitivne novice za nemški prehod na do okolja prijaznejši promet. Če bi bila popravila še naprej opazno dražja, bi javnost težje sprejela do okolja prijaznejše avtomobile.

V Nemčiji vozi več kot 1,7 milijona osebnih električnih avtomobilov, kar je petkrat več kot na začetku leta 2021. Njihov delež med vsemi osebnimi avtomobili je 3,5-odstoten.