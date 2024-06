Valeria Kovalenko, pletilja: To je čarovnija

Valeria Kovalenko je svojo ljubezen do pletenja spremenila v poklic, pod imenom Wool Knittka ustvarja pletenine iz naravnih materialov, kot so svila, kašmir in moher. Ni ljubiteljica hitre mode in kopičenja izdelkov, ki prej ali slej končajo v zabojnikih za predelavo.