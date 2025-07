Stročji fižol malo drugače (recepti)

Tako menijo seveda tudi na kulinaričnem portalu Odprta kuhinja (www.odprtakuhinja.si) in pri istoimenski prilogi naše medijske hiše Delo.

V pokušino vam ponujamo tri odlične recepte Mojce Koman, avtorice več knjig o zdravi prehrani in sodelavke Odprte kuhinje.

Pita iz listnatega testa s skuto, kranjsko klobaso in stročjim fižolom

»Imenitna za predjed, prilogo, prigrizek ali lahko večerjo.«

Potrebujemo:

2 lista razvaljanega svežega listnatega testa

par kuhanih kranjskih klobas

500 g skute

250 g stročjega fižola

sol, poper, šetraj, timijan

3 jajca

Priprava:

Pečico vklopimo na 200 stopinj Celzija. Stročji fižol očistimo, narežemo na majhne kocke in stresemo v rahlo slan krop za 10 minut.

Nizek pekač iz pečice obložimo s papirjem za peko in nanj položimo oba lista testa drugega poleg drugega. Testo prepikamo z vilicami na več mestih in porinemo v segreto pečico za 15 minut, da se slepo speče.

Kuhan stročji fižol odcedimo in postavimo na hladno, da se napol ohladi. Klobase drobno narežemo in stresemo v skledo. Dodamo skuto, jajca, začimbe, nato ohlajen stročji fižol in vse krepko premešamo. Slepo pečeno testo vzamemo iz pečice, nanj hitro naložimo nadev in vrnemo v pečico za 15 minut, da se speče do konca.

Ponudimo kot predjed, večerni prigrizek ali kot glavno jed ob paradižnikovi solati.

Nasvet: Pazite, da testo med delom ostane hladno in da hladno vstavite v pečico. Le tako se bo lepo speklo v plasti in se maščoba ne bo razlezla po pekaču. Pred peko ga obvezno prebodemo, da lahko vlaga in zrak nemoteno izhajata iz njega.

FOTO: Krištof Koman

Naredimo vnaprej: Najbolj slastna je pravkar pečena, vendar je tudi hladna pita izvrstna.

Stročji fižol s krompirjem po kmečko

»Jed je najboljša pravkar skuhana.«

Potrebujemo:

500 g stročjega fižola

4 do 5 večjih krompirjev

150 do 200 g slanine

večjo čebulo

4 večje korenčke

2 žlički sladkorja, sol, poper

majaron, šetraj, timijan, origano

Priprava:

Stročji fižol stresemo v slan krop in kuhamo 10 minut, da se zmehča, a ostane čvrst. Vzamemo iz vode in prihranimo.

Olupimo in narežemo krompir in največ 5 minut kuhamo v vodi, v kateri se je malo prej kuhal stročji fižol. Kuhanega prav tako vzamemo iz vode in prihranimo. Prihranimo tudi vodo.

Slanino narežemo na kocke, čebulo na rezine, korenje na kolesca.

V ponvi najprej razpustimo slanino, dodamo čebulo in korenje ter počasi pražimo 2 minuti. Potresemo s sladkorjem, zalijemo z zajemalko prihranjene vode ter odkrito počasi kuhamo, dokler tekočina ne povre, zelenjava pa je rahlo karamelizirana.

Zdaj dodamo krompir in fižol, dobro premešamo in zalijemo z novo zajemalko prihranjene tekočine.

Po okusu solimo, popramo, začinimo s timijanom, šetrajem in kuhamo naprej, da se vsa zelenjava zmehča, približno 10 minut.

Nazadnje začinimo z listki majarona in origana ter ponudimo vroče kot glavno jed. Zraven se prileže krhka endivija s koruzo in česnom.

FOTO: Krištof Koman

Naredimo vnaprej: Jed je najboljša pravkar skuhana. Čas si prihranite, če vnaprej pripravite sestavine. Denimo, skuhajte stročji fižol in krompir, dobro odcedite, ohladite in shranite v hladilnik do naslednjega dne. Narežite korenje in slanino ter shranite v hladilniku posebej.

Stročji fižol s paradižnikom po primorsko

»Z veliko česna za večjo odpornost.«

Potrebujemo:

500 g stročjega fižola

glavico česna

peteršilj

3 sveže paradižnike ali pločevinko vloženega paradižnika

sol

2 žlici oljčnega olja

Priprava:

Stročji fižol narežemo na 4 centimetre dolge kose in ga v manjši količini slane vode skuhamo do mehkega, približno 20 minut.

Medtem česen očistimo in stremo ali drobno sesekljamo. Peteršilj sesekljamo. Paradižnik grobo narežemo.

Kuhan fižol odcedimo, vendar vodo prihranimo.

V kozico damo olje, česen in peteršilj. Na hitro prepražimo, da česen zadiši, nato dodamo narezan paradižnik in dušimo minuto ali dve.

Nazadnje vmešamo kuhan stročji fižol, po potrebi prilijemo malo vode, v kateri se je kuhal. Premešamo.

Ponudimo s krompirjevim pirejem.

Različice: So predvsem v izbiri stročjega fižola. Lahko je rumen, zelen, potem okrogel ali ploščat, zamrznjen ali še zadnji svež. Namesto peteršilja izberite drobnjak, meni je všeč tudi s ščepcem šetraja.

Ali ste vedeli: To jed poznam iz otroštva in jo še danes velikokrat pripravim za svojo družino. Bistvo je v česnu in njegovem vonju, ki se vije po kuhinji med pripravo. Za ljubitelje je to vonj za razvajanje, za vse druge pa … Hja, če ne gre drugače, česen izpustite.

FOTO: Krištof Koman

Naredimo vnaprej: Stročji fižol skuhamo že zvečer. Naslednji dan le pogrejemo na česnu in paradižniku. Ali pa skuhamo vse vnaprej, seveda, tudi to gre.