Stranišče lahko očistimo tudi ceneje

Redno čiščenje stranišča je ključnega pomena za ohranjanje higiene in preprečevanje širjenja bolezni. Sploh v obdobju, ko je kdo v gospodinjstvu bolan, je priporočljivo stranišče čistiti in dezinficirati vsakih nekaj dni, sicer pa zadostuje tedensko čiščenje. A kakšna sredstva uporabiti? Na policah trgovin jih je na voljo veliko, nekatera so draga, druga veliko cenejša, a še vedno zelo učinkovita. Omislite si lahko univerzalno sredstvo za čiščenje kopalnic in stranišč, posežete pa lahko tudi po bolj naravnih, začenši s kisom.

S kisom se lotite vodnega kamna.

Školjko, vključno s pokrovom in splakovalnikom, lahko namesto z univerzalnim čistilom za kopalnice očistite z alkoholnim belim kisom. Za lepši vonj uporabite mešanico vode in kisa v razmerju ena proti ena, v posodo pa dodajte še nekaj kapljic eteričnega olja mete, evkaliptusa, rožmarina ali citrusov, lahko posežete po svojem najljubšem. Čistilo nanesite na posamezne površine in pustite delovati deset minut, nato pa obrišite s krpo ali gobico in dobro sperite.

Soda bikarbona naj bo vedno pri roki. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Mešanica kisa in sode bikarbone je učinkovita pri odstranjevanju vodnega kamna. Kis vlijte v školjko zvečer, pred spanjem, in pustite delovati čez noč. Naslednji dan dodajte skodelico sode bikarbone in še malo kisa, da ustvarite penasto reakcijo, nato pa kar s krtačko za vece zdrgnite notranjost školjke. Postopek ponavljajte, dokler ne odstranite vseh madežev.

Kis in soda sta odlična tudi za ohranjanje prijetnega vonja na stranišču. Če ju zlijete v školjko takoj po opravljeni veliki potrebi, bosta pomagala zmanjšati neprijeten vonj. Imejte ju ločeno, v dveh steklenih kozarčkih ali v plastenkah. Še en trik za lepše dišeče stranišče je mehčalec za perilo v kotličku; pollitrsko plastenko do dveh tretjin napolnite z zamaškom koncentriranega mehčalca, skodelico sode bikarbone in vodo. Trdno zaprite z zamaškom.

Če kisu dodate najljubše eterično olje, bo lepše dišalo.

Obrnite jo na glavo in naredite v plastenko dve luknjici s premerom okoli pol cm. Zdaj obrnite steklenico spet na pravo stran in jo postavite v kotliček. Vsakokrat, ko boste potegnili vodo, bo iz školjke lepo zadišalo.