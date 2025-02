Stoodstotni električar: Vse pnevmatike ima enako velike, pogon je na vsa kolesa (FOTO)

BCS Group je multinacionalka z blagovnimi znamkami BCS, Ferrari, Pasquali in Mosa. V kmetijskih programih proizvaja kompaktne traktorje za kmetijstvo in komunalo, profesionalne motorne kosilnice, enoosne traktorje, priključke za košnjo krme in vrtne kosilnice za vzdrževanje zelenic. Skupina BCS ima približno 800 zaposlenih v treh proizvodnih obratih v Italiji ter podružnicah v Indiji, na Kitajskem in v Evropi.

Električar

Pred kratkim je predstavil električni traktor e-vanguard. Poganjata ga dva elektromotorja; prvi s 16 kW služi hidravličnemu sistemu, servovolanu in drugim porabnikom, drugi s 25 kW pa je namenjen vleki. Njegove 48-voltne litijeve baterije s kapaciteto 36 kWh mu dajejo avtonomijo od 3 do 6 ur, odvisno od vrste dela in delovnih razmer. Čas polnjenja baterije do 80 % je približno tri ure. Skupno 41 kW moči omogoča visoko zmogljivost in zadostno avtonomije za tak rang traktorjev.

Vgrajen ima mehanski menjalnik z večlamelno sklopko v oljni kopeli, ima 12+12 prestav za vožnjo naprej in nazaj ter stalni pogon na vsa kolesa. Sedež in komande so lahko reverzibilni (obrnejo se za 180 stopinj). V izvedbi z oznako AR je zgibna – zglobna varianta.

Hidravlični sistem je sestavljen iz črpalke, ki je s prirobnico povezana z električnim motorjem in omogoča do osem zadnjih hidravličnih izhodov za uporabo vse sodobne opreme. Zadnje hidravlično dvigalo ima 1510 kg dvižne sile. Sprednje dvigalo ni na voljo. Hitrost vrtenja priključne gredi z elektrohidravličnim vklopom je 540/540E vrt./min. Kabina vista clima ima sistem ogrevanja in klimatizacije.

Trije načini delovanja

Prvi je vlečni način T, ki ponuja največjo moč za vleko, ki je na voljo na pogonskem motorju, medtem ko hidravlični motor deluje v prostem teku samo za potrebe servokrmiljenja. Način je uporaben med transportom ali za stacionarni pogon priključkov prek priključne gredi traktorja (npr. črpalka za namakanje).

Pri hidravličnem načinu H je pogonski motor izklopljen in vklopljen samo hidravlični. Traktor postane hidravlična pogonska enota, uporabna za priklop/odklop priključkov na traktor ali na primer za delo s cepilnikom.

V polnem načinu T+H sta vklopljena oba motorja; uporaben je za najpogostejša dela, ki jih izvaja traktor in zahtevajo premikanje stroja in hkrati hidravlično moč za dvigovanje in/ali prilagajanje in/ali upravljanje priključka.

BCS e-Vanguard v hlevu. Baterije omogočajo do 6 ur avtonomije. FOTOGRAFIJE: BCS

Novi BCS e-Vanguard je popolnoma električni traktor.

Stabilnost in oprijem, tudi na neravnem terenu, zagotavlja konstrukcijska geometrija e-vanguarda z nizkim težiščem in optimalno porazdelitvijo mase na obe osi. Stalni štirikolesni pogon, sprednji in zadnji diferencial s hkratno elektrohidravlično nadzorovano zaporo in OS-okvirjem, integralno podvozje s 15-stopinjskim nihanjem med sprednjo in zadnjo osjo omogočajo, da traktor ves čas ostane v oprijemu.

Poganjata ga dva elektromotorja s skupno močjo 41 kW.

Digitalne rešitve e-vanguarda so sestavljene iz integracije internetno povezanih naprav in senzorjev, ki omogočajo zbiranje, analizo in deljenje podatkov v realnem času, kot so: vizualizacija podatkov in položaja stroja prek portala in spletnih zemljevidov; spremljanje parametrov delovanja stroja, kot so poraba baterije, temperatura tekočine, vrtljaji motorja, nivo baterije itd.

Področja uporabe

Uporablja se lahko v občinah za vzdrževanje zelenic in odstranjevanje snega v urbanih središčih (komunalna dejavnost), v vrtnarstvu in živinoreji, za uporabo v zaprtih prostorih, kot so rastlinjaki in hlevi, in v trajnih nasadih (vinogradih in sadovnjakih) oziroma tam, kjer stremijo k trajnostnemu delovanju z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in hrupa.