Štirje kuhinjski odpadki za bujnejšo sivko

Naravne rešitve za odganjanje škodljivcev na vrtu

Vsak vrtnar se prej ali slej sreča s škodljivci, ki ogrožajo njegove rastline. Med najpogostejšimi vsiljivci so listne uši, ki sesajo sok iz listov, polži, ki ponoči neopazno obgrizejo mlade poganjke, in gosenice, ki se hranijo z listjem, kar lahko privede do resne škode na vrtu.