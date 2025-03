Štirje jasni znaki, da je vaš partner parazit

Razmerje naj bi bila kombinacija dajanja in sprejemanja obeh, v odnos vpetih partnerjev. Se pa lahko zgodi, da eden samo jemlje, a ničesar ne vlaga v zvezo.

Takšna dinamika je za stran, ki se stalno razdaja, naporna, partner, ki zgolj izkorišča pa ni nič drugega, kot parazit. Kaj priča o tem, da ste v odnosu z enim od njih tudi sami, opozarja portal Your Tango.

Ne posveča vam pozornosti

Medtem ko vi nekaj govorite, druga stran posluša le na pol. Med vašim govorjenjem brska po spletu, bere elektronsko pošto, gleda televizijo …

Kajti vse drugo je pomembnejše, kot so vaše besede.

Pomaga le, kadar za pomoč prosite (pa še tedaj ne vedno)

Res je, nihče ne zna brati misli in nihče ne zmore vedno prepoznati dejstva, da druga stran potrebuje dodatno roko.

A če je vaša prošnja za pomoč potrebna tudi tedaj, ko je več kot očitno, da nečesa ne zmorete sami, še takrat pa ste je deležni ob godrnjanju in brundanju v brado (ali so vaše besede celo preslišane) je povsem jasno, da se življenjski sopotnik ni pripravljen niti minimalno potruditi, da bi vam zadeve olajšal.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Stvari, ki so za vas pomembne, ga (je) ne zanimajo

Naj bo to tisto, kar vam je všeč, kar vas veseli, ali kar vas razjezi, druga stran temu ne posveča nobene pozornosti in ni pripravljena razumeti vašega stališča.

Ko o nečem govorite, zavija z očmi, vaša vprašanja označuje za neumna, ko zaradi zadeve, ki vam veliko pomeni, izbruhne spor, vam očita, da ste malenkostni in vam vedno daje občutek, da je tisto, kar zanima partnerja, edino pravilno in pomembno.

Vse to so več kot očitni znaki, da vas oseba, s katero ste v odnosu, ne dojema kot enakovrednega ter podcenjuje vaše potrebe, želje, mnenje in pričakovanja.

FOTO: Panupong PiewklengGettyimages

Dlje od obljub ne gre

Zanesljivost je ena izmed najbolj cenjenih lastnosti dobrega partnerja.

Če se na vašega ne morete zanašati, saj vse ostane vedno pri obljubah, je povsem jasno, da v zvezi ne boste deležni drugega kot razočaranja za razočaranjem, saj vaš življenjski sopotnik ni nič drugega kot običajen parazit, ki pričakuje, da boste spregledali njegove prelomljene obljube, na drugi strani pa dosledno izpolnjevali svoje, sploh tiste, ki so povezane z njegovim ugodjem in udobjem.