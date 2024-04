Štiri zlata pravila varčevanja z elektriko

Marsikatero napravo, ki smo jo pred desetlet­ji videli le v znanstvenofantastičnih filmih, danes uporabljamo vsak dan. Pametni telefoni, električni avtomobili, vrata, ki se odklepajo na prstni odtis, in gospodinjski aparati z upravljanjem na dotik. Takšne naprave nam omogočajo ležerno življenje, vendar so tudi veliki porabniki energije. Njihovo delovanje je po večini odvisno od električnega napajanja, zato je električno omrežje vse bolj obremenjeno. In tako se viša tudi cena električne energije ter nas sili v razmislek, kje in na kakšen način lahko privarčujemo.

