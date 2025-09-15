MALE SKRIVNOSTI

Štiri pogosto zamolčane resnice o seksu po 30. letu

Čeprav večina pričakuje, da bo seks v tridesetih zaradi izkušenj veliko boljši in vznemirljivejši, se določene stvari začnejo spreminjati tudi na slabše.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
M. Fl.
15.09.2025 ob 18:00
Nekdo morda verjame, da seks ostane enak vse do pozne starosti, a naše telo je, tako kot možgani, zapleten mehanizem. Od najstniških pa do sredine dvajsetih let je organizem pod vplivom velike količine spolnih hormonov, zato je libido pri večini visok.

Najpogostejše težave v postelji tedaj so: pri moških prezgodnja ejakulacija, pri ženskah težave z doseganjem orgazma. Vstop v trideseta prinaša spremembe, ki niso nujno slabe ali dobre, preprosto se jim je treba prilagoditi.

24sata niza štiri najpogosteje zamolčane resnice o seksu po 30.

Za vzburjenje in vrhunec je potrebno več časa

Ker je raven spolnih hormonov v telesu nižja, vzburjenje ne nastopi več v nekaj sekundah.

Čeprav spolni dražljaj pride do možganov, telo potrebuje vsaj pet do deset minut, da doseže pravo vzburjenost.

Zato je bolje, da predigra traja dlje. Dobra novica za tiste, ki se pritožujejo, da se seks prehitro konča: sam akt se povprečno podaljša za dve do pet minut.

Orgazmi so pogostejši

To velja predvsem za ženske, ki so v tridesetih bolj zadovoljne s svojim spolnim življenjem kot v dvajsetih. Razlog za pogostejše orgazme je boljše poznavanje lastnega telesa in več samozavesti, kar omogoča boljšo komunikacijo in lažje vodenje partnerja v postelji.

Nedavna študija revije Top Sante je pokazala, da je 80 odstotkov žensk v tridesetih v seksu bolj aktivnih in sporočenih, kot so bile v dvajsetih.

Hormoni vplivajo na genitalije

Hormoni, življenjski slog, kontracepcija in različne motnje, povezane s ščitnico, utrujenostjo, depresijo in stresom, vplivajo na spolno življenje.

Ženske v tridesetih lahko zaradi tega občutijo težje vlaženje nožnice, kar ni razlog za skrb, ampak je smiselno poiskati vzroke in zadeve z daljšo predigro in lubrikanti omiliti.

Pri moških se lahko pojavi podobno: slabša erekcija in manjše število le-teh, kar je pogosto posledica urinalnih okužb, stresa in hormonov.

Seks je manj pogost, a bolj kvaliteten

Dejstvo je, da se z vstopom v pozna trideseta količina seksa zniža: gre za posledico obveznosti, starševstva in hormonskih sprememb.

Vendar raziskave kažejo, da več kot 70 odstotkov moških in žensk meni, da je njihovo spolno življenje postalo kakovostnejše, saj v seksu bolj uživajo in vanj vključujejo več čustev.

