Štiri kaplje čez rob v večini razmerij

Rek pravi v dobrem in slabem, ne pa tudi v najslabšem. Kdaj pa največkrat nastopi trenutek spoznanja, da naprej ne gre več?

Kaj največkrat predstavlja zadnjo kapljo čez rob? Takole strokovnjaki za Your Tango razkrivajo štiri najpogostejše malenkosti, po katerih ni več povratka.

Ko so izrečene besede, ki jih ni mogoče odpustiti

»Marsikaj je mogoče odpustiti in spregledati, a so besede, ki v trenutku ponižajo človeka in ta ob njih spozna, da ga partner ne ceni in ne spoštuje.

Ne glede na morebitna opravičila jih ni mogoče pozabiti, kaj šele odpustiti.

Četudi partnerja ostaneta skupaj, so vedno nekje nad njima in nemogoče je sočloveku zaupati ter mu še verjeti.

Prav besede, ki ponižajo, užalijo ali človeka povsem degradirajo, so ena od pomembnih točk preloma,« pravi Marilyn Sutherland, svetovalka za komunikacijo.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Ko je podrto zaupanje

»Zadnja kaplja pogosto kapne po vrsti dogodkov, ki povsem uničijo zaupanje.

Naj gre v smislu prevare ali v smislu spoznanja, da se na partnerja ni mogoče zanašati in ne verjeti njegovim besedam.

Če dejanja niso v skladu z njimi, ni zaupanja. In če ni zaupanja, ni več razmerja,« meni terapevtka Laura Rubenstein.

Ko majhna napaka razkrije ogromno čustveno razdaljo

»Velikokrat se dogaja, da se nekdo vedno počuti spregledanega, ni deležen empatije ob bolečih dogodkih ali da partner ne spoštuje njegove potrebe po osebnem prostoru.

A zadnja kaplja pogosto ni velik dogodek, temveč majhno dejanje, ki pokaže resnično razpoko v odnosu, denimo darilo, ki očitno ne odraža partnerjevega okusa, ali pozabljanje pomembne izkušnje iz partnerjeve preteklosti,« na podlagi spoznanj, pridobljenih med delom s pari, pravi terapevtka Nancy Dreyfus.

FOTO: Gettyimages

Ko postane sebičnost prevladujoča lastnost

»Zadnja kaplja vedno pride po kopici drugih. Zato je lahko skoraj karkoli: varanje ali celo zgolj to, da nekdo ne ve, katera je najljubša barva življenjskega sopotnika.

V vsakem razmerju pride trenutek, ko se izlušči ena od oblik sebičnosti, ki na koncu povzroči razpad. Lahko gre za nepomembno dejanje, a v resnici kaže na globljo težavo, ki je velikokrat usodna za zvezo,« opozarja Sutherlandova.