Štiri dejstva o kuhanju in uživanju fižola, ki jih res morate poznati

Namakanje kot uvodni del postopka se nikomur ne zdi sporno, zlasti pri starejšem zrnju, ki je že zelo izsušeno. Tako smo navajeni in to je neki naš gospodinjski standard. Vprašanje je, kako se tega lotimo: znanstveniki, pa ne tisti s tiktoka, so podrobno analizirali, kakšna je pot do najboljšega načina.

Več na Odprti kuhinji.