Številni moški zelo slabo poznajo žensko telo

V heteroseksualnih odnosih še vedno pogosto opazimo neravnovesje, ko gre za izmenjavo užitka – še posebej pri oralnem seksu. Medtem ko je ženska radodarnost pogosto samoumevna, je moška občasna ali pa pogojna. Zakaj?

Eden od glavnih razlogov je zgodovinska in kulturna naravnanost družbe, ki je dolgo postavljala moški užitek na prvo mesto. Dodatno so k temu pripomogli še pornografska industrija in mediji – moški užitek je prikazan nazorno in hitro, medtem ko je ženski pogosto le dodatek ali hitra usluga. Poleg tega nekateri moški izražajo nelagodje ali odpor do ženske intime, kar izhaja iz pomanjkanja razumevanja, napačnih predstav ali celo nerazrešenih predsodkov. Zelo pomembno je tudi, kako dobro moški poznajo žensko telo in kako to deluje pri oralnem seksu, če si želijo zadovoljiti partnerico. Ni malo takšnih, ki njene potrebe ignorirajo zaradi sramu.

Obstaja še en razlog, to je družbena moč. Omogočanje užitka ženski, ki je povsem osredotočeno nanjo, zahteva ranljivost in pripravljenost, da za trenutek nisi v glavni vlogi. Moški bi se morali zavedati, da je tudi ženski užitek enakovreden in si prav tako zasluži spoštovanje, čas in trud.