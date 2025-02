Nujno branje! Poznate števila za (naj)boljši seks?

Od trajanja predigre, optimalne dolžine spolnega odnosa, do najboljših dni v tednu za intimnost, vsa ta števila obljubljajo več užitkov in nepozabnih trenutkov.

Od 3 do 7 minut

Hiter seks za dober občutek. Pozabite na maratonske seanse, kratek intimni akt ima lahko fantastičen učinek.

Raziskava, objavljena v časopisu Journal of Sexual Medicine, je pokazala, da idealni seks traja med tremi in sedmimi minutami, medtem ko je dolžina zaželenega med sedmimi in trinajstimi minutami.

Seksologinja Charlotte Johnson trdi, da je prav ta časovni okvir najpogostejši, vendar je vedno pomembno upoštevati tudi individualne potrebe partnerja.

FOTO: Gettyimages

13 minut

Moški, ne hitite z uvodom! Glede na raziskave je potrebnih natanko 13,41 minute, da dosežete G-točko svoje partnerke.

Predigra, ki je ne bi smeli v nobenem primeru preskočiti, ogreje telesi in okrepi seksualno kemijo, kar pogosto vodi do močnejših orgazmov.

Zdravstvene koristi orgazmov prav tako niso zanemarljive, saj spodbujajo izločanje hormonov, ki pozitivno vplivajo na možgane, zdravje in videz.

7:30 zjutraj

Idealni čas za intimnost. Strokovnjaki svetujejo, da si zjutraj, približno 45 minut po prebujanju, vzemite čas za vroče trenutke. Takrat je telesna energija na vrhuncu, kar lahko pripelje do odličnega seksa.

Čeprav so mnogi bolj naklonjeni večernemu seksu, je študija britanskega proizvajalca prehranskih dopolnil Forza Industries razkrila, da jutranji seks prinaša številne prednosti.

Ni pa najboljši čas zanj sredina dneva, saj so takrat mnogi ljudje pod stresom, kar zmanjšuje seksualno željo.

FOTO: Foremniakowski/Gettyimages

Šesti dan

Najbolj seksi dan je šesti dan v tednu: natančneje prva sobota v mesecu.

Po raziskavi portala LoveHoney je prva sobota v mesecu dan, ko si pari najpogosteje privoščijo seksi igrice.

Prav tako je poletje obdobje, ko spolna aktivnost doseže vrhunec, saj vsi nosimo manj oblačil in smo videti bolj privlačni nasprotnemu spolu.

Pet minut

Poljubljanje ni le uvod v spolni odnos, temveč pomaga tudi pri povezovanju s partnerjem in spodbuja željo po intimnosti.

Priporočljivo je, da poljub traja vsaj 10 sekund, po raziskavah pa lahko pet minut poljubljanja dodatno izboljša seksualno povezanost.

Poleg tega poljubljanje izboljša imunski sistem, saj bakterije, ki se prenašajo s slino, spodbujajo proizvodnjo protiteles.

14. dan ciklusa

Je najboljši dan za ženske orgazme. Na sredini ciklusa in nekaj dni pred ovulacijo se one počutijo najbolj poželjive.

Takrat je raven estrogena najvišja, kar povečuje seksualno željo in izboljšuje orgazme. Ti dnevi v mesecu vam lahko prinesejo najintenzivnejše užitke.

FOTO: G-stockstudio/Gettyimages

Enkrat na teden

Pogosto se zastavlja vprašanje: kolikokrat naj bi pari seksali? Glede na raziskavo, katere rezultati so bili objavljeni v časopisu Journal of Economic Behavior & Organization, je ohranjanje ravnotežja z vidika pogostosti seksa najpomembnejši dejavnik spolnega zadovoljstva.

Dober seks, tudi če je samo enkrat na teden, ohranja večino parov zadovoljnih in srečnih.

Ključ uspeha je v tem, da spolno življenje ne pristane na dnu lestvice prioritet, temveč ga partnerja načrtujeta v skladu z njunimi željami in potrebami, piše 24sata.hr.