Ste že pomislili, da bi uokvirili to? Razkrivamo, kako bodo stene zaživele

Pisma, zapiski ali ročno napisani recepti lahko postanejo zelo estetski okraski v prostoru.
Fotografija: Rastlina, ki jo je vaš otrok nabral in posušil, je lahko čudovit okras. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images
Rastlina, ki jo je vaš otrok nabral in posušil, je lahko čudovit okras. FOTO: Helin Loik-tomson/Getty Images

L. K.
12.08.2025 ob 17:10
Umetnost ni nikoli tako draga ali tako tradicionalna, da si je ne bi mogli privoščiti. Takšno razmišljanje je rodilo številne dekoracije, ki se vse pogosteje pojavljajo na domačih stenah: gre za nepričakovane osebne predmete, ki pripovedujejo intimne zgodbe, k sreči pa ne zahtevajo veliko denarja.

Takšen pristop k dekoraciji ne prinaša le izvirnosti, marveč odpira tudi prostor za ustvarjalnost in personalizacijo določenega dela sobe. Včasih je veljalo prepričanje, da je uokvirjanje rezervirano zgolj za likovno umetnost in pomembnejše fotografije, dandanes pa je vse večje povpraševanje po drugačnih, predvsem nepričakovanih predmetih, ki dajejo stenam značaj in osebnost ter so pogosto bolj dostopni kot klasična umetniška dela.

Uokvirjanje najrazličnejših predmetov je nov način izražanja lastnega sloga in ohranjanja spominov.

Če imate jedilni list, ki vam je polepšal tisti dan, ga uokvirite. FOTO: Jacquespalut/Getty Images
Če imate jedilni list, ki vam je polepšal tisti dan, ga uokvirite. FOTO: Jacquespalut/Getty Images

Spominki s potovanj

V okvirjih so se znašli vpadljivi prtički ali ročno potiskane kuhinjske krpe, ki v prostor prinašajo mehkobo, teksturo in barvo. Poleg tega, da jih je mogoče uokviriti, jih je mogoče obesiti na sponke ali na okrasne palice, zato jih lahko tudi enostavno odstranimo, uporabimo ali pa samo zamenjamo.

Zelo priljubljen predmet za uokvirjanje so škatlice za vžigalice, ki jih prinesemo s potovanj ali kakšnih posebnih večerov. Vsaka škatlica je pogosto videti kot majhno umetniško delo, že zaradi raznolikosti logotipov, barv in edinstvenih ilustracij, ki si zaslužijo, da jih razstavimo. Uokvirjanje škatlice za vžigalice je preprost projekt, ki zahteva le okvir, lepilo oziroma dvostranski lepilni trak ter vašo najljubšo škatlico.

Razkošni vzorci tapet lahko izstopajo kot umetniška dela.

Celo škatlice vžigalic lahko uokvirimo. FOTO: Yurish/Getty Images
Celo škatlice vžigalic lahko uokvirimo. FOTO: Yurish/Getty Images

Na podoben način lahko uokvirite tudi druge spominke s potovanj, denimo razglednice – te so videti še posebno dobro, če so v velikih okvirjih. Na starinskih razglednicah so pogosto očarljive ilustracije, retro pisava ali ročno napisana sporočila, ki v prostoru ustvarijo toplo in nostalgično vzdušje. Za uokvirjanje so primerni tudi drugi spominki s poti, kot so muzejski vodniki, vozovnice za javni prevoz in celo magnetni obeski za ključe.

Vzorci pod steklom

Za tiste, ki prenavljajo dom, lahko kosi barve, blaga in tapet postanejo odlični dekorativni elementi, če so uokvirjeni. Pogosto gre za manjše vzorce, ki jih je težko uporabiti, a ko so postavljeni pod steklo in v lep okvir, postanejo nadvse zanimivi. Razkošne vzorce tapet, ki so morda predragi za prekrivanje celotne stene, je mogoče uokviriti, zaradi česar lahko izstopajo kot umetniška dela.

Na ogled lahko postavimo marsikaj, denimo plošče. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
Na ogled lahko postavimo marsikaj, denimo plošče. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Priljubljeno je uokvirjanje oblačil, kot so otroške kape, starinske odeje ali izdelki naših najbližjih.

Uokvirjena pisma, zapiski, ročno napisani recepti lahko postanejo zelo estetski okraski v prostoru. Nekateri v okvir ujamejo ročno napisane jedilnike s posebnih večerij ali podstavke, ki so jih vzeli v luksuznem hotelu, baru.

Uokvirjanje najrazličnejših predmetov je nov način izražanja lastnega sloga in ohranjanja spominov. Na ta način postane stenska dekoracija veliko več in se lahko razvije v pravi muzej spominov in osebnosti lastnika prostora.

