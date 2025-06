Ste genij? To o vaši inteligenci in obnašanju v ljubezni razkriva način, kako držite telefon

Strokovnjaki pravijo, da lahko način, kako v rokah držite telefon, razkrije skrite plati vaše inteligence in sposobnosti odločanja.

Opravite torej zabavni osebnostni test in odkrijte, kaj način držanja pametne napravice razkriva o vas.

Rezultati vas utegnejo presenetiti in morda boste bolje razumeli sami sebe. Pa lepo po vrsti:

FOTO: Sensa.rs

Telefon držite z eno roko in uporabljate palec iste roke

Če telefon držite z eno roko in ga upravljate s palcem, izžarevate samozavest. Ste premišljeni in pripravljeni tvegati, a ne brezglavo in brez premisleka. Ljudje vas vidijo kot neodvisno in previdno osebo, zlasti ko gre za pomembne odločitve.

V ljubezni ste nekoliko zadržani. Preden nekomu dovolite blizu previdno presodite, ali ta oseba res sodi v vaše življenje. Zato delujete nekoliko zadržani, a jasno je tudi, da bolj, kot površinske, cenite globoke odnose.

Telefon držite z eno in ga upravljate s palcem, druge roke

Če telefon držite v eni roki in ga upravljate s palcem druge, ste verjetno naravno nagnjeni k razmišljanju. Ste modri, analitični in intuitivni, skoraj vas ni mogoče pretentati. Vaša inteligenca se kaže v sposobnosti razsodnega sklepanja in predvidevanja.

V ljubezni pa ste lahko manj racionalni. Delujete impulzivno, sprejemate nagle odločitve, ki niso vedno usklajene z vašo logično naravo. Malo potrpežljivosti bi vam na tem področju nedvomno pomagalo pri snovanju skladnejših odnosov.

FOTO: Dusan Petkovic/Gettyimages

Telefon držite z obema rokama in uporabljate oba palca

Če telefon, medtem ko tipkate ali brskate po njem, držite z obema rokama, cenite učinkovitost. Ste hitri, prilagodljivi in uspevate v dinamičnih okoljih. Izzivov se ne bojite, z njimi se spopadete odločno in samozavestno.

V ljubezni je vaša praktičnost lahko ovira. Morda oklevate pri izražanju čustev ali pristopu k osebi, ki vam je všeč. Malce več čustvene odprtosti bi vam pomagalo do globlje povezanosti.

Telefon držite z eno roko, s kazalcem druge pa brskate

Če telefon držite z eno roko in uporabljate kazalec druge roke, je vaša glavna značilnost ustvarjalnost. Radi razmišljate izven okvirjev in najbolje delujete samostojno, tako lahko razvijate inovativne ideje, ki presenetijo in navdušijo.

V odnosih ste sprva lahko nekoliko sramežljivi. Ne odprete se hitro, a ko vas nekdo resnično spozna, odkrije vašo zanimivo osebnost. Zaradi premišljenosti ste odličen partner za tiste, ki cenijo globino in izvirnost, piše Sensa.rs.