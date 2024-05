Stavimo, da njokov še niste pripravili na takšen način

Zdi se, da na družbenih omrežjih okrog njokov trenutno divja prava evforija. Pripravljajo jih na tisoč in en način. In ko smo že mislili, da so pečeni namesto čipsa najbolj nenavadna pogruntavščina tiktoka, smo naleteli na recept, ki je še nekoliko bolj bizaren. A je kljub vsemu videti zanimivo in v resnici precej inovativen. Stavimo, da njokov še niste pripravljali v pekaču za mafine, je res?

Avtorica recepta jih pravzaprav uporabi kot surovino za testo majhnih košaric, ki jih nato lahko napolnimo s poljubnimi nadevi. Njoke namreč pretlači in oblikuje v prikupne testene posodice, nato pa v pekaču romajo v pečico. Med tem pa pripravi nadeve, ki so v njenem primeru izjemno enostavni, lahko pa bi jim dodali tudi sestavine po želji. Na primer šparglje, če za nasvet vprašate nas.

Nadevane njokove košarice postrežemo kot prigrizek na pikniku, lahko pa so tudi zanimiva priloga različnim glavnim jedem. Predvidevamo, da bi bili odlična družba tudi ob ogledu kakšnega filma, lahko pa jih pripravimo tudi z bolj zdravim nadevom in si jih privoščimo kot nekoliko bolj posebno malico v službi.

Sestavine

paket krompirjevih njokov ali svaljkov

150 g ribanega sira

4 rezine slanine

120 ml kisle smetane

nekaj bilk drobnjaka

sol in poper

Priprava