Stari sušilniki na seznamu za odstrel

V skladu s pravili EU o okoljski zasnovi trajnostnih izdelkov je od 1. julija na trgu EU mogoče kupiti le še sušilne stroje s toplotnimi črpalkami. Trgovci jih morajo označiti z novo energijsko nalepko, ki se sicer za druge gospodinjske aparate uporablja že vse od leta 2021. Toplotne črpalke so ta hip najučinkovitejša tehnologija za sušenje perila, omogočajo pa tudi nižje obratovalne stroške.

Nova energijska nalepka, ki jo je treba odslej uporabljati za označevanje sušilnih strojev v trgovinah, bo imela poslej jasnejše in lažje razumljive označbe, in sicer od A do G, predvsem pa brez podrazredov, ki so bili označeni s plusi (od A+++ do G).

Trgovci morajo stare nalepke zamenjati z novimi, čas za zamenjavo pa se jim z današnjim dnem izteka. Po 18. juliju naj bi potrošniki videvali v trgovinah le še nove energijske nalepke. Izjema bodo le primeri, ko je dobavitelj prenehal poslovati: v tem primeru se lahko modeli s starimi nalepkami prodajajo do 31. marca 2026.

Energijske nalepke označujejo energijski razred aparata glede na njegovo porabo energije. Potrošnikom pomagajo izbrati energetsko učinkovitejše izdelke, s tem pa dolgoročno prihraniti denar. Prav tako spodbujajo proizvajalce k vlaganju v razvoj do okolja prijaznejših tehnologij. Evropska komisija je takšen koncept sprejela sicer že leta 2017.

Posebno v večstanovanjskih hišah brez ustreznih sušilnic je sušilni stroj domala nujen. FOTO: Tilo/Getty Images

Prve gospodinjske aparate (pralne stroje, hladilnike, televizorje in pomivalne stroje) so z novimi oznakami od A do G začeli označevati že s 1. marcem 2021.

Nova pravila

Novo energijsko nalepko za sušilne stroje predpisuje evropska uredba o okoljsko primerni zasnovi trajnostnih izdelkov. Poleg tega, da zahteva prodajo zgolj modelov s toplotnimi črpalkami, uvaja številna dodatna pravila, vključno z novimi minimalnimi zahtevami glede učinkovitosti kondenzacije za kondenzacijske sušilne stroje ter novimi omejitvami porabe energije v načinih z nizko porabo energije. Prav tako je eko način zdaj samodejno nastavljen kot privzeti program.

Uvedena so bila tudi pravila glede razpoložljivosti rezervnih delov in navodil za popravilo, najdaljšega časa dobave rezervnih delov ter razpoložljivosti in posodobitev programske opreme naprave.

Kombinacija pralnega in sušilnega stroja je nepogrešljiva. FOTO: Harvey Norman

Sušilni stroji s toplotno črpalko imajo namreč številne prednosti, med drugim naj bi bili za tretjino učinkovitejši od klasičnih modelov. Zračni kanal ni več potreben, zato je napravo mogoče postaviti domala kamor koli, kar je odlična rešitev za stanovanja brez prezračevanja.

Tovrstni sušilni stroji s toplotno črpalko povrhu delujejo pri nižjih temperaturah, zato so nežnejši do tkanin in oblačil.

Navsezadnje porabijo tudi bistveno manj energije kot tradicionalni sušilni stroji, zaradi česar prihrani tako okolje kot naš proračun. V nasprotju s klasičnimi kondenzacijskimi sušilnimi stroji, ki za ogrevanje zraka uporabljajo električni grelnik, za hlajenje pa okoliški zrak, modeli s toplotno črpalko delujejo po principu recikliranja vročega zraka. To pomeni, da ne porabljajo dodatne energije za ogrevanje, pač pa gre za zaprti sistem kroženja zraka, ki prihrani toploto in jo vrne v cikel sušenja.