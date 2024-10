Stanovanjski krediti: Obrestne mere padajo

Družine in posamezniki, ki se odločajo za rešitev svojega stanovanjskega problema z nakupom stanovanja ali gradnjo hiše, so gotovo pozorni na poročila o tem, da se stanovanjska posojila cenijo, da je Evropska centralna banka, ki bedi nad stabilnostjo evropskega bančnega sistema, obresti letos že dvakrat znižala in da pričakuje umirjanje inflacije tudi v prihodnje.

