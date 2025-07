Srečni ne varajo in drugi, z nezvestobo povezani miti

Najnovejše raziskave so pokazale, da je nezvestoba dandanes veliko kompleksnejša, kot je bila nekoč, saj sodobna tehnologija omogoča popolnoma nove načine varanja in tudi lažje razkritje nezvestobe.

Kaj sploh je nezvestoba?

Je najem hotelske sobe očitna prevara? Kaj pa pošiljanje erotičnih fotografij? Spogledovanje s pomočjo kratkih sporočil? Skupna masturbacija po videoklicu?

»Današnja tehnologija je spremenila definicije in meje varanja ter poenostavila stik z ljudmi s podobnimi željami. Ocene, koliko ljudi vara, se razlikujejo: od 26 pa vse do 75 odstotkov,« pravi znana belgijska terapevtka Esther Perel, ki niza s tem početjem najpogosteje povezane mite.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Mit številka ena: Samo nesrečni ljudje varajo

Perelova verjame, da tudi srečni ljudje varajo. Razlog: želijo si znova odkriti sebe. Nova oseba jih lahko vidi v drugi luči kot njihov dolgoletni partner, v njeni družbi so nekaj drugega, kot v družbi življenjskega sopotnika.

Afera je pogosto čustvena izkušnja, ki dviguje samozavest in prinaša razburljivost, ki jo v dolgotrajni zvezi pogosto ni več.

Mit številka dve: Samo moški varajo

Delež poročenih žensk, ki priznava varanje, je v zadnjih desetletjih močno narasel. Raziskava iz leta 2023 je pokazala, da vara 13 odstotkov žensk in 20 odstotkov moških.

In še zanimivost, ki bo mnoge presenetila: ženske pogosto varajo zaradi strasti in želje po brezskrbnem seksu, moški pa iščejo čustveno bližino in intimo. Paradoksalno je, da se mnoge ženske poročijo z dobrim moškim in afere iščejo s slabimi fanti, da bi zadovoljile potrebo po vznemirjenju.

FOTO: Shutterstock

Mit številka tri: Samo slabi ljudje varajo

Perelova pravi, da tudi dobri ljudje varajo: tisti, ki so čudoviti starši, čustveno odgovorni in zvesti v drugih pogledih.

Ljudje nismo popolni in včasih, ne glede na dobre namene, delamo napake.

Mit številka štiri: Nezvestoba pomeni konec zveze

Dejstvo je, da za afero ni vedno kriva ena oseba, včasih je varanje zadnji poskus vzbujanja pozornosti ali znak, da je v zvezi nekaj resno narobe. V nekaterih primerih lahko prav afera spodbudi odkrit in iskren pogovor ali terapijo, ki zvezo okrepi ali reši.

Dejstvo pa je, da nihče nima pravice presojati, ali naj par ostane skupaj ali ne. Samo dva v zvezi vesta, ali lahko po nezvestobi ponovno zgradita trden odnos.

FOTO: Gettyimages

Varanje torej ni vedno smrt zveze, včasih je lahko pogoj za njen nov začetek, piše portal Miss Zdrava.