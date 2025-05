Spremenite balkon v svojo malo domačo oazo

Včasih za svoj mali osebni paradiž ni treba veliko – ne prostora, ne denarja, ne zapletenih projektov. Potrebni so le nekaj več ustvarjalnosti, pravi materiali ter jasna vizija. V tem duhu lahko poteka tudi preobrazba majhnega balkona, ki ga lahko spremenite v najljubši kotiček za sprostitev – in to le za nekaj deset evrov.

Tikovina je popolna izbira, je lepa in odporna proti soncu in deževju.

Naši balkoni so pogosto dolgočasni – temno siva keramična tla in kovinske ograje se ne ujemajo vselej s čudovitim razgledom na sončni zahod, zaradi česar ste si nemara tudi izbrali vaše zdajšnje stanovanje. Le kdo si ne bi želel idiličnega balkona, ki bi bil lepo in elegantno urejen in bi dopolnjeval razgled z občutkom miru.

Čeprav je balkon navadno majhen, si zlahka zamislimo prostor, kjer bi lahko brali, se pogovarjali, pili kavo ali preprosto opazovali utrip mesta. Že nekaj ​​skrbno izbranih podrobnosti je lahko dovolj, da popolnoma spremenite njegov značaj.

Namesto stolov blazine

Prvi korak je zamenjava hladnih keramičnih ploščic s toplejšim in bolj naravnim materialom. Tik bo dobra, pravzaprav popolna izbira: ni le lep, je tudi izjemno odporen proti soncu in deževju, tudi žuželkam. Obenem je ta les dolgotrajen in nezahteven za vzdrževanje. Za dodaten vizualni učinek lahko vzdolž ograje nasujete bele kamenčke, nekaj kilogramov jih boste potrebovali.

Če imate na balkonu rastline, bodo kamenčki obenem tudi zagotavljali, da bodo ostale zdrave, balkon pa suh. Deževnica ali odvečna voda od zalivanja bo tako neovirano odtekla. Rastline so duša vsakega zunanjega prostora, zato jih skrbno izberite; če je balkon na soncu, izberite take, ki ga prenesejo veliko, obenem naj prenesejo tudi močnejši veter.

Prostor bo na lepem prijeten in vabljiv.

Zaradi omejenega prostora klasično vrtno pohištvo ne bo prišlo v poštev. Namesto tega se raje odločite za praktično in udobno rešitev, kakršne so sedežne blazine, ki so lahko tudi talne, zanje pa ne boste odšteli premoženja. Niso le lepe in udobne, enostavno jih je tudi shraniti, zaradi zadrge prevleko zlahka snamemo in operemo v pralnem stroju.

Za prenovo vam torej ne bo seči globoko v žep, a bo vseeno rezultat neprecenljiv. Balkon bo prijeten in vabljiv, da se boste na njem še pogosteje zadrževali, se pogovarjali, uživali v razgledu, morda bo postal celo eden vaših najljubših.

Ta preobrazba dokazuje tudi, da ne velikost ne proračun ne bi smela biti ovira pri urejanju prostora. Z malce domišljije in s kakšno funkcionalno odločitvijo več lahko postane tudi najmanjši balkon vaša intimna oaza, kot nalašč za pobeg pred vsakdanjikom, pa četudi je velika le nekaj kvadratnih metrov.

Naši balkoni so pogosto precej dolgočasni. Že v nekaj korakih lahko postanejo idilični kotički. FOTO: Maryana Serdynska/Getty Images