Spomladanske testenine, ki si jih rada pripravi zasebna chefinja

In seveda vsebuje šparglje. V tem času si brez njih namreč skoraj težko zamislimo recept, saj jih lahko pripravimo na tisoč in en način. Zraven pa v ponev primešamo še drugo spomladansko zelenjavo, tako da bo krožnik na koncu res svež in lahkoten.

Zeleno barvo povezujemo z zdravjem in res je, da nas nutricionisti neprestano nagovarjajo, naj uživamo čim več zelenjave. A hkrati se nam včasih zelene jedi zaradi tega zdijo tudi premalo intenzivne, kar se tiče okusa. Brez skrbi! Pri obroku, ki ga kuhamo tokrat, ne bo manjkalo slanih not, za katere bomo poskrbeli z dodatkom slanine. Konec koncev si je takšno kosilo zamislila zasebna chefinja, ki na instagramu pravi, da jed spada med njene najljubše. Loti se jih predvsem takrat, ko ima čas samo za nekaj na hitro.

Okusi so tako izjemno uravnoteženi, dodatek belega vina poskrbi za kislino in malce trpkosti, ki uravnovesita močno maščobo in slanost, ki ju v ponev s seboj prinese slanina. Še bolje bo, če izberete guanciale, italijansko slanino oziroma najboljši del svinjskih ličnic.

Sestavine

100 g zmrznjenega graha

100 g špargljev

100 g brokolija

250 g slanine, narezane na kocke

pol šalotke

4 stroki česna

250 g testenin (v obliki školjkic)

125 ml belega vina

pest sveže bazilike

oljčno olje, poper

Priprava