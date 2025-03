Komaj smo dobro poročali o Xiaomijevi zimski kolekciji, že je kitajski tehnološki velikan v Barceloni ob robu Svetovnega mobilnega kongresa predstavil pametne telefone serije xiaomi 15. Ti v nasprotju s srednjerazredniki xiaomi redmi note 14, ki so jih pokazali proti koncu januarja, sodijo v zgornji del ponudbe in ponujajo vrhunske kamere, razvite v sodelovanju s slovito nemško fotografsko družbo Leica. Xiaomi 15 ultra posnema linije klasičnih fotoaparatov. Hkrati so predstavili še tablična računalnika xiaomi pad 7 in pad 7 pro, brezžične slušalke xiaomi buds 5 pro in buds 5 pro wifi, pametn...