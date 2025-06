Spalna ločitev: njene prednosti in slabosti

Vse več parov se odloča za tako imenovano spalno ločitev (sleep divorce). Namen? Zagotoviti si boljši spanec.

Čeprav se na prvi pogled ne zdi tako, mnogi trdijo, da jim pomaga tudi pri izboljšanju odnosa.

Kaj je spalna ločitev

Fenomen označuje spanje v ločenih posteljah ali celo sobah in postaja vse bolj priljubljen med pari, ki želijo izboljšati kakovost spanja.

FOTO: Deandrobot/Gettyimages

Čeprav izraz ni najbolj spodbuden, strokovnjaki poudarjajo, da trend ni nujno znak težav v zvezi, temveč način izogibanja neprijetnostim, kot so smrčanje, nespečnost ali različna biološka ritma partnerjev.

Zakaj se pari odločajo za ločeno spanje?

V Avstraliji so izvedli raziskavo, kjer so sodelujoči kot glavne vzroke za to odločitev navajali stres, anksioznost, finančne pritiske in prekomerno uporabo zaslonov.

Zanimivo je, da je kar 61 odstotkov tistih, ki so se odločili za ta korak, poročalo o izboljšani kakovosti spanca, medtem ko jih je 26 odstotkov opazilo celo izboljšanje v partnerskem odnosu.

FOTO: Gettyimages

Vendar pa ...

38 odstotkov udeležencev ni opazilo nobene spremembe ali je poročalo o slabši kakovosti spanja, skoraj 20 odstotkov pa je zaznalo negativen vpliv na intimnost.

Podobna raziskava v Združenih državah Amerike je pokazala, da 29 odstotkov Američanov, da bi ugodili partnerju, občasno ali redno spi v ločenih prostorih.

Najpogosteje med milenijci

Med milenijci ta trend še posebej izstopa: 43 odstotkov jih prakticira spalno ločitev.

Prednosti in izzivi

Prednosti:

Izboljšanje kakovosti spanja: odsotnost motenj, kot so smrčanje ali nespečnost, lahko zagotavlja globljia in kakovostnejši spanec.

Zmanjšanje stresa in napetosti: boljši spanec pomeni manj stresa in večjo čustveno stabilnost.

Več kakovostnega skupnega časa: nekateri pari poročajo, da jim ločeno spanje omogoča boljšo intimnost in, kadar si zanje vzamejo čas, bolj kakovostne skupne trenutke.

FOTO: Gettyimages

Izzivi:

Pomanjkanje skupnega časa v postelji lahko na drugi strani zmanjša intimno povezavo.

Občutek odtujenosti: spalna ločitev lahko povzroči občutek odtujenosti ali negotovosti v odnosu.

Družbena stigma: še vedno obstaja prepričanje, da imajo pari, ki spijo ločeno, težave v zvezi.

Koristni nasveti za uspešno spalno ločitev

Jasna komunikacija: pogovorita se o svojih potrebah in željah glede spanja.

Skupni trenutki: vzemita si čas za skupne večerne aktivnosti ter tako ohranita čustveno povezanost.

Udobje: obe spalnici naj bosta udobni in prilagojeni vsakemu partnerju.

Fleksibilnost: prilagodita svoje navade, da ohranita ravnotežje v odnosu.

FOTO: Gettyimages

Spalna ločitev ni nujno znak težav v odnosu, temveč je nanjo mogoče gledati kot na način za izboljšanje kakovosti življenja.

Pomembno je, da se k njej pristopa z razumevanjem, odprtostjo in se poišče ravnovesje med osebnimi potrebami ter skupnim življenjem, svetuje 24sata.hr.