Sony širi igričarsko družino: pester nabor zasnovan z gamerji za gamerje

Sony širi svojo družino igričarske opreme inzone, ki prinaša pester nabor izdelkov, zasnovanih z gamerji za gamerje. Na nedavni predstavitvi so tako pokazali naglavne slušalke inzone H9 II in v-ušesne slušalkice inzone E9, igričarsko tipkovnico inzone KBD-H75, gamersko miško inzone mouse-A ter igralni podlogi inzone mat-D in mat-F. Novi izdelki so bili razviti v sodelovanju z znano ekipo na področju e-športa Fnatic, na prodaj pa bodo od septembra.

Slušalke inzone H9 II (350 €) so paradni konj Sonyjeve gamerske družine. Odlikujejo jih visokokakovosten zvok, odličen mikrofon in udobje za dolge ure igranja, z enim polnjenjem pa zdržijo do 30 ur. Z računalnikom se povežejo prek oddajno-sprejemne enote, ki jo vtaknemo v vtičnico USB-C, tehnologija LE Audio in povezava bluetooth pa omogočata hkratno povezavo s pametnim telefonom. Manjši model inzone E9 (150 €) s kompaktnim dizajnom in tesnim prileganjem omogoča dobro pasivno zmanjševanje šumov, dobil pa je tudi odobritev za uporabo na igričarskem tekmovanju Apex Legends Global Series Year 5 Championship.

Inzone KBD-H75 (300 €) je Sonyjeva prva igričarska tipkovnica, ki se lahko pohvali s kompaktnostjo in izjemno odzivnostjo, družbo pa ji dela brezžična superlahka miška inzone mouse-A (180 €), ki zdrži do 90 ur nažiganja. Opremljena je z visokozmogljivim senzorjem, ki omogoča natančnost 30.000 DPI (točk na palec) in hitrost osveževanja 8000 Hz. Zraven sodita še podlogi za miško inzone mat-F (100 €) in mat-D (60 €), narejeni za različne stile igranja. Prva je namenjena igralcem z nižjo občutljivostjo miške, druga pa je zasnovana za tekoče drsenje in hitro odzivanje.