Sonja Lokar: »Gospodarji vojne v pripravah nanjo začno ženske spreminjati v ... «

Leta 2023 je vsaka druga smrt v vojnih spopadih doletela žensko. V območju 50 kilometrov od oboroženega konflikta živi kar 612 milijonov žensk in deklic. V desetih letih se je ta delež podvojil, prav tako delež ubitih in posiljenih žensk. Za 35 odstotkov je večji delež posiljenih deklic. Od leta 2018 je zaradi oboroženih konfliktov in vojn za 70 odstotkov zrasel delež prisilno razsel­jenih, med njimi je polovica žensk in deklic. Vsak četrti med razseljenimi je otrok, mlajši od 12 let! Četrtina vseh stradajočih v miru so ženske, v vojni strada vsaka druga. Pravo vprašanje je, zakaj tako brez...