Sončnice prinašajo veselje, so prava paša za oči in priljubljene na vrtovih

Sončnica je simbol poletja in veselja in prava paša za oči do pozne jeseni. Gojila so jih indijanska plemena po vsej Severni Ameriki, v Evropo so jih prinesli španski raziskovalci v 16. stoletju in od takrat je sončnica nepogrešljivi del podeželskih pokrajin in tudi pomemben vir hrane – semena uporabljamo za pripravo olja, lahko jih dodajamo različnim jedem ali pa jih uživamo kot prigrizek.

Posebna značilnost te rastline je heliotropizem: gre za pojav, ko mladi cvetovi čez dan sledijo gibanju sonca, torej od vzhoda proti zahodu. Ponoči se spet obrnejo proti vzhodu in se pripravljajo na nov cikel. Ko sončnica dozori, se neha premikati in ostane obrnjena proti vzhodu, kar ni nobeno naključje, saj tako hitreje pritegne opraševalce.

Čudovite so tudi v vazi. Foto: Larisa L/Getty Images

Enostavna in raznolika

Sončnico lahko seveda posejemo ali posadimo tudi na domačem vrtu, gojenje je preprosto, pa še odporna je proti suši in škodljivcem. Čeprav ima en sam cvet, je tako razkošen, da vselej pritegne pozornost, dodaten plus pa je, da iz enega cveta dobimo ogromno semen, iz katerih bodo prihodnje leto zrasle nove čudovite rastline.

In še en plus je: ni ena sama, veliko sort jih je. Ena najbolj nenavadnih sort je Sun Fill Green, katere cvet skorajda nima cvetnih listov. Visoka je približno 180 centimetrov in se zaradi zanimive oblike in dolgih stebel pogosto uporablja v cvetličnih aranžmajih.

Obračajo se po soncu. FOTO: Jure Eržen

Po drugi strani pa sorta Teddy Bear prinaša povsem drugačno estetiko: majhne, debele cvetne liste, ki tvorijo puhaste in medvedje oblike cvetov. Je nekoliko nižja, do 150 centimetrov, zaradi svojega simpatičnega videza pa je za otroke pogosto najljubša rastlina na vrtovih.

Potem pa so tu še sorte, kakršna je, na primer, Black Magic s čokoladnimi cvetnimi listi, ali pa Ms. Mars, ki ima nežno rožnate cvetove. Gre za kompaktno rastlino, visoko le 60 centimetrov, zato je kot nalašč za gojenje v loncih, manjše vrtove. Ne glede na to, katero sorto bomo izbrali, bo sončnica vsak vrt, vsak balkon napolnila z veseljem, barvo in življenjem.

Sorta Teddy Bear je res kot kakšen medvedek. FOTO: Alex Manders/Getty Images

Njihovo ime pove vse: najbolje uspevajo na sončnih legah, ki so zaščitene pred vetrom, ta jih namreč lahko polomi. Da bodo dobro rasle, potrebujejo veliko vode. Večja kot je rastlina, več vode potrebuje. Za rast potrebuje tudi hranila, zato jih v obdobju rasti enkrat tedensko gnojimo.