Sol ima šibko točko, in sicer vlago: pomagamo si z rižem

Čeprav je sol naravno obstojna, ima šibko točko: vlago. In prav tu pride v igro eden najbolj znanih, pa hkrati presenetljivo učinkovitih trikov iz kuhinje naših babic – dodajanje riža v solnico.

Sol (natrijev klorid) je higroskopična snov, kar pomeni, da nase naravno veže vlago iz zraka. V vlažnem okolju se sčasoma zmehča, začne se sprijemati in tvori grudice, ki ovirajo normalno sipanje. To je še posebno nadležno pri solnicah z majhnimi odprtinami – izhod se lahko popolnoma zamaši in je treba solnico stresati s silo ali celo razbiti grudice z zobotrebcem.

Trik uporabljajo tudi restavracije. FOTO: Justin Smith, Getty Images

Riž – zlasti beli, dolgozrnati – je prav tako higroskopičen, vendar v zelo praktičnem smislu: vlago veže nase, še preden jo absorbira sol. Poleg tega je njegova zrnata struktura idealna za 'razpršeno' vpijanje – deluje kot majhen filter, ki suši okolje okoli sebe. V solnici torej vpija odvečno vlago iz zraka ter ohranja sol suho in sipko – tudi v najbolj vlažnih kuhinjskih razmerah.

Občasno zamenjamo

Kako pravilno dodati riž v solnico? Izberite pravega – najboljši je beli dolgozrnati, saj ima tršo lupino in boljšo sposobnost vpijanja vlage kot rjavi ali instant riž. Dodajte pol čajne žličke riža v klasično solnico. Če je ta večja, količino sorazmerno povečajte. Premešajte vsebino solnice ali jo nekajkrat nežno pretresite, da se riž porazdeli. Zamenjajte ga na vsake 2, 3 mesece ali prej, če opazite, da ni več učinkovit (postane mehkejši ali temnejši).

Naj tesni Če veliko kuhate na plinu, izberite solnico, ki omogoča pretok zraka, a hkrati ščiti pred vlago. Steklene ali plastične solnice brez pokrovčka so bolj dovzetne za vlago. Priporočljivo je uporabiti solnico z navojnim ali silikonskim pokrovom, ki boljše tesni in ohranja sol suho.

Riž ni samo za rižote. FOTO: Odu Mazza, Getty Images

Uporaba riža v solnici je popolnoma varna. Zrna so prevelika, da bi šla skozi luknjice na pokrovu. Če se pa slučajno kakšno zrno znajde na krožniku, ni to nič nevarnega – gre navsezadnje za povsem užitno sestavino. Občasno temeljito očistite solnico – splaknite jo s toplo vodo in posušite, preden jo ponovno napolnite s soljo in rižem.

Tudi v omari

Uporaba riža kot vpojnega sredstva ni omejena le na solnice. Z nekaj iznajdljivosti ga lahko uporabite tudi v začimbnicah – zlasti pri mletih začimbah (npr. česen v prahu, čiliju), v posodah za čaj ali zelišča, tudi za reševanje mokrih naprav je primeren – poznan trik: če telefon pade v vodo, ga položiš v posodico z rižem za 24–48 ur.

Odišavljenega lahko uporabimo v omarah, predalih. FOTO: Liudmila Chernetska, Getty Images

Služi lahko tudi kot naravni osvežilnik zraka – pomešan z nekaj kapljicami eteričnega olja in shranjen v tkanini vpija vlago in odišavi prostor. Številni ga uporabljajo v omarah, predalih ali celo čevljih, kjer vpija vlago in pomaga preprečevati razvoj plesni ali neprijetnih vonjav. Dovolj je, da nekaj žlic riža vsujete v bombažno vrečko ali staro nogavico in jo odložite v predal ali omaro – je enostaven, tih pomočnik v boju proti vlagi. Vedno uporabljajte čist, suh riž.