Sočna čokoladna torta iz zgolj štirih sestavin

V velenjskem muzeju so kuharske recepte Cecilije Lempl, v sodelovanju s tamkajšnjo gimnazijo, nedavno izdali v knjižni obliki. Knjižica z naslovom V kastroli Ceclije Lempl zajema stoterico receptov, mnogi med njimi so nadvse uporabni še dandanes – denimo tudi ta za sočno čokoladno torto.

Kdo pa je bila Cecilija Lempl? Rodila se je kot tretji otrok Josefi in Josefu Lemplu v kraju Konovo pri Velenju 23. oktobra 1875. O njenem življenju in izobrazbi je znanega bolj malo, tudi njene fotografije ni nikjer. Ve se le to, da je kot kuharica delala pri dekanu v Škalah – tudi takrat, ko je tam kot duhovnik služboval njen stric, očetov brat Jakob. Njeno življenje se je končalo 1. oktobra 1907; v časopisu Slovenski gospodar so zapisali, da je Cecilija Lempl »v najlepših letih morala zapustiti ta svet«.

Naš namig: to preprosto čokoladno torto lahko premažemo z domačo marmelado in zraven postrežemo stepeno smetano. Lahko pa jo prelijemo s čokoladnim oblivom ali okrasimo kako drugače.

Če želimo, jo še toplo enakomerno prelijemo s sladkano vodo (torej: v približno 1 dl vode raztopimo nekaj žlic sladkorja).

Sočna čokoladna torta

Za 10–12 kosov.

53 g moke

225 g naribane čokolade

225 g sladkorja

8 jajc

ne pozabimo na papir za peko ali malo masla in malo moke (za namastitev pekača)

Priprava

Sladkor stepemo z rumenjaki. Nato dodamo moko, čokolado in previdno vmešamo še sneg, ki smo ga v ločeni posodi stepli iz beljakov. Testo vlijemo v pekač, po dnu in obodu obložen s papirjem za peko oziroma v namaščen in pomokan pekač. Pečemo v pečici, ogreti na 160–180 stopinj, približno 45 minut oziroma toliko časa, da se torta lepo speče.

Priporočamo še: Hot dog s čevapčiči z omakama iz kajmaka in pečene paprike