Sobne rastline, ki ne privlačijo škodljivcev

Čeprav živijo v zavetju doma, sobne rastline niso imune proti škodljivcem. Najpogosteje jih napadejo listne uši, pršice, mušice, plesni in podobno. Slednje lahko preprečimo tako, da rastlin ne zalivamo prekomerno ter med enim in drugim odmerkom vode počakamo, da se vrhnja plast povsem posuši. Tudi previsoka zračna vlažnost, ki nekaterim rastlinam prija, predvsem tistim, ki izvirajo s tropskih območij, lahko povzroči nastanek plesni. Če se ta namnoži na substratu, ga takoj, ko na površini opazimo bele zaplate, zamenjamo, če plesen napade rastlino, pa prizadete dele odstranimo, jo presadimo ter opazujemo, ali si bo opomogla.

Zamija in taščin jezik sta odlični rastlini za prostore, kjer primanjkuje dnevne svetlobe in kjer druge rastline ne uspevajo najbolje. FOTO: Ahatmaker/Getty Images

Neuničljivi taščin jezik

A obstajajo sobne rastline, ki škodljivcev ne privlačijo, večina jih ima tudi to dobro lastnost, da ne potrebujejo veliko naše pozornosti in časa ter posebnih razmer za rast.

Čopasta zelenčica v 24 urah iz zraka odstrani kar 95 odstotkov škodljivih snovi.

Takšne so denimo taščin jezik, zamija, aloe vera in čopasta zelenčica. Slednja je tudi odlična čistilka zraka, saj iz njega srka mnoge škodljive spojine, ki jih v dom vnesemo predvsem z neustreznimi čistili in osvežilci zraka, med njimi benzen, formaldehid, toluen in ksilen, pa tudi odvečne količine ogljikovega dioksida, ki ga proizvedemo mi in naši hišni ljubljenčki. Študija, ki so jo opravili pri ameriški vesoljski agenciji Nasa, je denimo pokazala, da čopaste zelenčice v samo 24 urah iz zraka odstranijo kar 95 odstotkov omenjenih snovi.

Čopasto zelenčico postavimo na višjo polico ali obesimo pod strop. FOTO: Sammy Jones/Getty Images

Tudi taščin jezik iz zraka v zaprtih prostorih srka nekatere škodljive snovi, med njimi benzen, ksilen in formaldehid. Obenem velja za najbolj nezahtevno sobno rastlino, ki jo je skorajda nemogoče uničiti. Uspeva tako v svetlih kot temnejših prostorih, v toplejših in hladnejših, če jo nekaj tednov pozabimo zaliti, pa ji tudi ne bo hudega. Pravzaprav bo bolj zadovoljna z manj kot preveč vode, zato jo zalijemo šele, ko se zgornjih nekaj centimetrov substrata povsem posuši. To enostavno preverimo tako, da vanj do drugega členka potisnemo prst.

Ne potrebuje veliko svetlobe

Aloe vera, ki v naravi uspeva v toplih in sušnih krajih, prav tako ne potrebuje veliko naše pozornosti, le na dovolj svetlo mesto jo je treba postaviti, še posebno v zimskih mesecih, ko so dnevi krajši, svetloba pa naj ne bo neposredna, v tem primeru bodo njeni listi namreč sčasoma izgubili barvo in postali zelo svetli. Pazimo tudi, da temperatura v prostoru ne pade pod 15 stopinj Celzija. Ker je sukulenta, jo posadimo v dobro odceden substrat, dodamo lahko tudi drenažno plast.

Aloe vera ne mara temperatur, nižjih od 15 stopinj Celzija. FOTO: Albina Yalunina/Getty Images

Zamije bodo zadovoljne tudi v nekoliko hladnejšem okolju, kljub temu naj pozimi temperatura ne pade pod deset stopinj, optimalna pa je med 20 in 30 stopinjami Celzija. Svetlobe ne potrebujejo prav veliko, enako velja za vodo. Zamija in taščin jezik sta tako odlični rastlini za prostore, kjer primanjkuje dnevne svetlobe in kjer druge rastline ne uspevajo najbolje.

Zamije bodo zadovoljne tudi v nekoliko hladnejšem okolju.

Kljub temu da omenjene rastline običajno ne privlačijo škodljivcev, pa se lahko zgodi, da so se v prodajalni ti naselili v substrat, zato vse rastline, ko jih prinesemo domov, preventivno presadimo in pregledamo, predvsem koreninsko grudo.