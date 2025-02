Smrad odpravi soda bikarbona

Pred začetkom čiščenja kavča si vzemite čas in najprej preberite proizvajalčeva navodila. Tako preprečite morebitne poškodbe materiala ter ohranite garancijo, če jo imate. Najbolje je, če se že ob nakupu pozanimate, za kakšno čiščenje je primeren material, ki ste ga izbrali. Nekatere je mogoče čistiti z vodo, drugi so primerni le za sesanje. Če se morate znebiti le nekaj drobtin ali dlak s kavča iz blaga, je valjček za vlakna najpreprostejši način za hitro odstranjevanje.

Če material in velikost to dovoljujeta, operimo blazine v pralnem stroju. FOTO: Deagreez/Getty Images

Nekateri uporabniki na družbenih omrežjih delijo svoje tehnike čiščenja, vendar je pomembno, da te metode preizkusite na manj opaznem delu, preden jih uporabite na celotni površini. Na primer, trik s pralnim detergentom in pokrovom posode je lahko učinkovit, a ob napačni uporabi pusti na površini ostanke praška, ki privlačijo umazanijo.

Najprej sesanje

Najprej kavč posesajte, da odstranite prah in umazanijo. Z nastavkom za oblazinjeno pohištvo pojdite čez celoten kavč. Če so blazine odstranljive, jih snemite in posesajte tkanino pod njimi, tako daleč, kolikor seže sesalnik. Z nastavkom za reže pojdite po šivih, okrog morebitnih gumbov in po obrobah. Nato, če je material za to primeren, posujte sodo bikarbono po celotni površini, vpila bo vonjave, in pustite delovati približno 20 minut, potem posesajte. Sledi čiščenje z mešanico dveh skodelic destilirane vode, ene žlice praška za posodo in žlice belega kisa. Ta mešanica odlično odstrani vinske madeže. S krpo iz mikrovlaken nežno obrišite madeže in nato površino osušite s suho krpo.

Če je kavč iz mikrovlaken, je odlično čistilno sredstvo alkohol.

Če je kavč iz mikrovlaken, je odlično čistilno sredstvo alkohol. Čistite po delih; poškropite alkohol po površini in nato s svetlo gobico nežno obrišite madeže. Po sušenju uporabite suho krtačo in kavč skrtačite, da tkanini povrnete mehkobo. Alkohol je priporočljivo uporabiti tudi za odstranjevanje madežev črnila.

Usnje zahteva posebno nego. FOTO: Manuel-f-o/Getty Images

Metodo s pokrovko, ki je postala popularna zaradi objav na spletu, uporabimo takole. V skledo dajte zamašek detergenta za pranje perila in ga prelijte z vrelo vodo, da se raztopi. Krpo iz mikrovlaken ovijte okoli pokrova lonca in povežite nasprotna vogala skupaj, da jo uporabite kot veliko krtačo za čiščenje. Pokrov potopite v raztopino detergenta, nato pa z njim zdrgnite blazine in okvir kavča. Krpo sperite in ponovite postopek drgnjenja s čisto vodo. Pustite, da se kavč posuši.

Za usnje balzam

Parni čistilniki so še ena učinkovita metoda za odstranjevanje madežev in vonjav. Pred uporabo parnega čistilca vedno preverite navodila proizvajalca kavča in čistilca, tega uporabite po navodilih, pri čemer pazite, da kavč prej posesate. Po parnem čiščenju ga ponovno posesajte in osušite s pomočjo ventilatorja.

Priljubljena je metoda s pokrovko.

Usnjeni kavči zahtevajo drugačen pristop. Mešanica vode in belega kisa je učinkovita za čiščenje, vendar je pomembno, da usnje po čiščenju negujete z balzamom za usnje, da ohranite njegovo mehkobo in preprečite razpoke. Zmešajte enake dele vode in belega kisa ter z mehko krpo nežno obrišite površino kavča. Po čiščenju nanesite balzam za usnje, ki bo material zaščitil in mu povrnil sijaj.