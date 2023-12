Smešno preprost način, kako stopimo čokolado brez kopeli in packarije

Danes ponoči nas je že obiskal prvi izmed treh dobrih zimskih mož in verjetno ste mu v zameno za darove na pultu pustili kakšen piškot. Slednje v teh dneh pečemo kot za stavo, saj smo si to sezono pripravili dolg seznam receptov, ki jih želimo preizkusiti. Tako bomo cel december veselo pekli, napotke in recepte pa seveda delili z vami.

