Slušalke za aktivne: odporne proti prahu in vodi, tudi uhljev se odlično držijo

Zdaj smo se že navadili, da Huawei dela dobre slušalke. Nedavno smo uživali v testiranju njihovega premijskega modela freebuds pro 4, ki ponujajo odličen zvok in učinkovito aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC), pa tudi navadni freebudsi z oznako i niso od muh (aktualni model sliši na ime freebuds 6i), saj za pol manj denarja (okoli sto evrov) ponujajo dober zvok in soliden ANC.

Še najboljši zvok je pri pop ali elektronski glasbi.

A v-ušesne slušalke vsem niso všeč, saj je za marsikoga neprijetno njihovo vtikanje v ušesni kanal, poleg tega se pri telesnih aktivnostih znajo premakniti in tudi izmuzniti iz ušesa. Spet druge moti, da predobro tesnijo in zadušijo zvok iz okolice, kar je sicer mogoče rešiti z vklopom zaznavanja okolice.

Ko dež ni problem

Huawei ima v ponudbi tudi čisto običajne freebudse, ki jih vtaknemo v uhelj, ne pa tudi v ušesni kanal, za tiste, ki hočejo slišati, kaj se dogaja okoli njih, pa so na voljo še slušalke freeclip, ki jih nataknemo na uhelj. A vse to ni dovolj za športne duše, ki hočejo imeti slušalke, ki ne bodo padle iz ušesa. No, poskrbeli so tudi zanje. Ravno te dni so se pri nas začele prodajati nove športne slušalke freearc, ki s svojo obliko poskrbijo, da bodo varno ostale na uhlju, poleg tega so odporne proti prahu in vodi po standardu IP57, kar pomeni, da jim tudi dežne kaplje ne bodo škodile.

Ostanejo na mestu

Treba je priznati, da se slušalke freearc dobro držijo uhlja in so tako lahke, da jih komaj zaznamo. Med tekom ali opletanjem z glavo se ne premaknejo in ostanejo na svojem mestu, kar je pohvalno. Baterija ob normalni jakosti zdrži do sedem ur predvajanja glasbe, v polnilni škatlici pa je dovolj zalog energije za še dodatnih 21 ur; v desetih minutah se napolnijo za tri ure delovanja.

Slušalke freearc so lahke in se lepo prilegajo uhlju.

Morda bo koga zmotila prevelika občutljivost ohišja za dotik: poznajo nekaj osnovnih funkcij upravljanja z dotikom, a v praksi se hitro zgodi, da skočimo na naslednjo pesem, že ko želimo samo preveriti, ali so še dobro nameščene na ušesu. Na srečo se da upravljanje z gibi izklopiti v aplikaciji AI Life, ki poleg tega ponuja nekaj osnovnih nastavitev zvoka, in to je to.

Podpovprečni zvok

Sam zvok je bolj tako tako, kar je posledica zasnove slušalk. Zvočniška enota je dejansko zunaj uhlja, kar pomeni, da se nekaj zvoka izgubi, a tako je pač pri takšnem tipu slušalk. V kakem fitnesu bi znal tudi kdo zraven nas slišati, kaj poslušamo. Še najboljši zvok je pri pop ali elektronski glasbi, medtem ko bodo ljubitelji kompleksnejših glasbenih žanrov prikrajšani za dober zvok. Stereo slika je sicer kar široka, a veliko frekvenc se izgubi; jazz, klasika, rock in metal bodo zveneli kot iz konzerve. Podpovprečna je tudi kakovost zvoka med telefoniranjem. A dobro, to pač med trimčkanjem vzamemo v zakup.

Slišimo prav vse

Je pa zato zavedanje okolice odlično, saj slišimo vse, kar se dogaja okoli nas, tako da nas med tekom po gozdu ne more presenetiti kak kolesar, ki pridivja izza ovinka: slišali ga bomo že od daleč. Dejansko zna biti v glasnejšem okolju to že problem, saj bo hrup preglasil glasbo, ki jo poslušamo. A za takšne primere uporabimo druge slušalke – freearc so namenjene telesnim aktivnostim. Za konec pa še cena: priporočena maloprodajna cena je postavljena na 129 evrov.