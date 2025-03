Slovenski princ romantike: »Z Raiven se kar pogosto slišiva.«

In ker mora Gregor Ravnik, kot pravi, ves čas rasti, je napočil čas, da predstavi skladbo Ponoči, za katero je glasbo napisal sam.

Pravijo, da prvega ne pozabiš nikoli …

Prvi album Med nama je številnim zlezel pod kožo in zdaj je čas, da dobi brata. Med ljudmi je že prva skladba z naslednjega albuma, ki nosi naslov Ponoči.

Bleščice …

Vedno imam rad, če se na odru obleka blešči. To da nastopu dodaten čar.

Za vse čase …

Naj bo slovenska glasba večna, za vse čase. Prav je, da jo podpiramo, in vesel sem, da je tako.

Najljubši koncert?

Absolutno poletni koncert v Poletnem gledališču Studenec. Eden tistih trenutkov, ki se jih bom vedno z veseljem spominjal.

Človek, ki mi je spremenil življenje …

Ni samo eden, ki je vplival name. Mogoče bi izpostavil starše, ki so mi vedno stali ob strani in pripomogli k temu, da sem danes to, kar sem.

Sestra …

Odnosi med brati in sestrami so vedno zanimivi. Vedno je veliko podpore, zraven pa včasih sodi tudi nekaj malega kreganja.

Ampak vem, da se lahko vedno zanesem nanjo.

Prijatelji so …

Eden lepših in pomembnejših zakladov življenja. Mogoče se tega vsako leto bolj zavedam.

Zaupam …

Najbolj sebi, družini in bližnjim prijateljem.

Higiena je …

Zame je življenjska higiena to, da imaš pristne, čiste in zdrave odnose z ljudmi, ki so ti blizu.

Med nami …

Naj prevladuje dobra glasba. Tudi ta besedna zveza je imela velik vpliv na moje delo v preteklem letu.

Med Obalo in Ljubljano …

Je Postojna. Vedno se rad vračam na Obalo, domov. V Sloveniji imamo srečo, da smo si vsi zelo blizu in razdalja ni ovira.

Raziskovanje …

Sebe. Kot umetnik se neprestano raziskuješ, (so)ustvarjaš. Mislim, da je to proces, ki mora trajati vse življenje.

Potovanja?

So oddih od dela in nabiranje novih moči.

Pravkar sem govoril z …

Raiven. (Smeh.) Res se kar pogosto slišiva.

Slovenska glasba …

Je vedno močno vplivala name, predvsem primorska glasba. Rad imam slovensko in tudi rad ustvarjam slovensko.

Moje skrivnosti …

Ostajajo moje. (Nasmeh.)

Živali?

Imam jih zelo rad in bi z veseljem tudi sam imel kakšno. To me zagotovo še čaka.

Srečen sem, kadar …

Sem obkrožen z dobrimi ljudmi.

Klic v sili?

Starši, vedno.

Sanjam o …

Novih izzivih, koncertih, lepih pesmih. Sanjam o stvareh, ki jih lahko dosežem.