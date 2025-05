ON

Slovenski Disney

Letošnje leto je za nas posebej pomembno, saj mineva sto let od rojstva velikega mojstra devete umetnosti – Mikija Mustra. Slovenski strip je bil dolgo v senci hrvaškega in srbskega, ki smo ga slovenski bralci lahko prebirali zgolj v hrvaškem ali srbskem jeziku, tj. v njihovi periodiki, kajti prvi »slovenski« tednik s stripi, Majin strip, smo dobili šele v začetku 60. let prejšnjega stoletja, pa še ta je izhajal v srbščini.