Slovenski baritonist: »Veselim se novega poglavja na Reki.«

»Ko sem stal pred kraljevim občinstvom, sem čutil povezanost, skoraj domačnost, saj je poln avditorij z mano dihal in užival v vsaki noti,« je strnil svoje občutke in zaupal še nekaj osebnih misli.

Nastop v Liverpoolu je bil …

zelo uspešen in z občinstvom se mi je uspelo dobro povezati. Malo mi je pomagal dirigent, ki je v dodatku koncerta vpričo razprodane dvorane naredil »avdicijo« posebej zame.

Svoj bariton bi opisal kot …

globok, jasen in prodoren. Še bolj pa bi poudaril izraznost, ki se v trenutku poveže s poslušalcem in ustvari pristno doživetje zame in za poslušalca.

Ljudi napolni veselje, ko vidijo, kako umetnik uživa v njihovi prisotnosti.

Rockerska duša v meni …

še vedno tli in upal bi si trditi, da ne bo nikoli ugasnila.

Velikokrat na svojih koncertih predstavim kakšno rock klasiko in celo kakšen avtorski komad iz zgodnjih ustvarjalnih let.

Patrik …

je veselje in radost družine. Zelo je radoveden, pozoren in ljubeč.

Ne vem, ali se sploh lahko z besedami opiše, kako se oče poveže s sinom, ampak mislim, da bodo vsi razumeli, kakšen je občutek, ko sedi poleg tebe in skupaj opazujeta morje, gore, raziskujeta svet ...

Neprecenljivo.

Ženo …

najraje razveselim s povabilom na večerjo, ko je vse z varstvom vred urejeno, in jo odpeljem na zmenek.

V Sloveniji imamo res vrhunske in dobre restavracije, že v naši regiji je ponudbe ogromno, zato nama ni treba prav daleč.

Rada obiščeva tudi kakšen koncert in se druživa s prijatelji.

Nastop s prvim pevcem Iron Maiden …

mi je že pri rosnih 16 letih dal vpogled v našo klubsko sceno in nekako podzavestno vcepil, da je v življenju vse mogoče, čeprav se takrat tega nisem še dobro zavedal.

Hrvaško narodno gledališče na Reki je …

ena lepših opernih hiš v Evropi. Najprej naj povem, da so v gledališču čudoviti ljudje in zelo sem čustven, ko se počutim sprejetega kot njihov človek.

Pravkar se spoznavamo z novim vodstvom, s katerim bomo peljali nove sezone pogumno in odločno kot doslej.

Veselim se novega poglavja na Reki, obenem pa pošiljam velik poklon vsem, ki so me tako srčno vpeljali v njihovo zgodbo.

Vloga Lescauta v operi Manon Lescaut je …

naslednja čudovita vloga v Puccinijevem repertoarju, ki se je izredno veselim, je pa seveda tudi velik izziv, ki ga bomo skupaj s čudovito produkcijo reške opere spravil na oder.

Trubadur je …

delo, ki velja za izjemno Verdijevo stvaritev in v njem se skriva čudovita arija za bariton, ki velja med kolegi za eno najtežjih, vendar poslušalcu ob suvereni izvedbi vzame dih.

V marcu ste ob izjemnih kolegih vabljeni na predstave Trubadurja v ljubljansko opero.

Giuseppe Verdi …

je še vedno največji in za baritonista tudi največji izziv, saj ga je nekako v vsej njegovi širini tudi postavil na operne odre.

O sebi …

bi rekel, da se vedno znova odkrivam v profesionalnem in zasebnem življenju in da sem kljub temu vedno na neki način Jure, kot me vsi poznajo, in da smo vedno znova presenečeni nad energijo, ki pa brez dvoma v vseh obdobjih seva iz mene.

Moje otroštvo na Velikem Ubeljskem …

je bilo lepo. Odraščal sem z bratom, s katerim sva le dobro leto razlike, tako da sem vedno imel družbo in kompanjona za neumnosti. Zgradila sva zelo dober odnos, kar je vidno še danes.

Če je otroštvo zaznamovalo igranje po naši mali vasi pod Nanosom, je puberteto in najstniška leta vsekakor zaznamoval rock'n'roll.

Fantje z Velikega Ubeljskega smo sestavili hard rock skupino in dolga leta igrali po različnih žurih in klubih po Sloveniji. Največji dosežek je bil nastop na Dunaju, ki se ga še danes vsi dobro spominjamo.

Ko nisem na odru, najraje …

živim življenje po svojih najboljših močeh, četudi se v teh časih ni lahko izklopiti in priklopiti na tiste najbolj pomembne stvari, ki nam dajejo smisel.

To so tisti trenutki na sprehodu z družino, druženje s prijatelji in mogoče tudi med samim delom uživanje v muziciranju s prijatelji, ko vklopimo srce, da nas ti trenutki obogatijo, tudi ko smo produktivni.

Moj največji življenjski vzor …

je vsak, ki se v življenju trudi in zbere moč, tudi ko drugi obupujejo, in se bori za svojo družino, prijatelje, širšo družbo.

Kot oče …

sem ponosen na svoje družinske in poslovne podvige v zadnjih dveh letih od rojstva sina in da imam zdaj mogoče še več energije za delovanje na vseh področjih.

Ko razmišljam o svoji družini …

se počutim močnega, zadovoljnega. V kakšnih težkih trenutkih mi že kratka misel na moje daje veselje in je neskončen vir navdiha in energije.

Moj največji osebni dosežek …

je vztrajnost, ki jo izžarevam v svet po neštetih padcih in težkih situacijah.

Največji izziv …

je postaviti glasbeni brand, ga poslati v svet in ostati oče, ki je fizično prisoten.

Opera rockstar …

je moj novi brand, moja blagovna znamka z izjemnim potencialom, ki ga bom poskusil unovčiti tako doma kot v tujini.

Zdravje in kondicija …

sta ključnega pomena v življenju. Mnogo ljudi bi reklo, da sta v življenju pevca še toliko pomembnejša za opravljanje napornega dela, s čimer se seveda strinjam. Ne bi pa izvzel nikogar.

Ko se sproščam …

je to lahko preprost počitek, če mi dan to dovoli.

Moje najljubše mesto …

je trenutno London, ampak to se pri meni pogosto spreminja. Pred petimi leti ne bi sploh pomislil na Anglijo.

Največja vrednota je …

prevzemanje odgovornosti. O tem lahko razpredamo vse popoldne.

Kot umetnik si želim …

da bi ljudje ne samo racionalno govorili o umetniških presežkih, ampak da bi začutili umetniška dela, postali del koncertov in jih nosili s seboj domov.

Nam umetnikom pa iskreno sporočili, koliko se jih je umetnost dotaknila.

Čas zase …

najdem, ko se lahko po natrpanih datumih in predstavah sprostim in v miru gledam v novo sezono. Tudi z vpogledom v nova dela, ki me čakajo v sezoni.

Lepo je, ko lahko sproščeno uživam umetnost brez pritiska postavljenih rokov.