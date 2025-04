Slavica Štrukelj Kokoravec: »Vsi vemo, kaj se je dogajalo. Strah je bil povsod.«

Slavica Štrukelj Kokoravec si je že kot otrok želela postati modna oblikovalka in šivilja. Sedemnajst let je bila samostojna podjetnica in imela svoj atelje Slavi – od ideje do izdelka. Ko ji je šlo v poslu najbolje, je dobila alergijo na prah.