Sladoled: zakaj je kepica pol-pol dražja in kaj pomenijo oznake za 100-odstotni okus

Še dve vprašanji smo imeli: zakaj je kepica pol-pol praviloma dražja od kepice enega okusa? In ali veste, kaj pomenijo sladoledne oznake, ki označujejo 100-odstotni okus manga, malin in podobnih sestavin?

Najbolj priljubljeni

Najprej na Gorenjsko, kjer odlične sladolede pripravlja Niko Mesec v škofjeloški Slaščičarni Mesec. Ob vprašanju, kateri okusi bodo to poletje v ospredju, razmišlja: »Veliko je kombinacij s pistacijo in malino. Nutella še vedno podira rekorde. Je pa poletje še zelo sramežljivo, zato o svežih okusih melone, limete, lubenice in pomaranč trenutno samo fantaziramo. Tudi bazilika in meta prideta na vrsto, ko je zunaj 30 stopinj Celzija.«

V slaščičarni Cacao, ki jo najdemo v Ljubljani, Portorožu in tudi Pragi, imajo letos v ponudbi 42 sladolednih okusov, nam je odgovarjala Nina Pečnik: »Med najbolj prodajanimi še vedno prevladujejo klasični, priljubljeni pa so tudi cacao bueno, piškotek, ki je letos v dveh izvedbah – čokoladni in limonov, double caramel – izboljšan lanski salty caramel, ki ima letos še hrustljavi poliv, in whitepista – to je bela čokolada, prelita z našim najbolj prodajanim polivom gianduione pistacija.« Kot je dodala sogovornica, je za otroke še vedno najbolj privlačen okus blue, ki je naravno obarvan z izvlečkom alge spiruline.

V Sladoledarni Mali čoko iz Slovenskih Konjic pa Iris Padežnik Malič opiše: »Zdaj so zelo priljubljeni osvežujoči sadni okusi: limona in bezeg, mango ter karibske sanje, ki zajemajo pasijonko, ananas in mango. V ospredju so tudi sladoledi brez dodanega rafiniranega sladkorja: malina, jagoda, sibirska borovnica. Še vedno je za otroke zelo privlačen sladoled konjiški zmaj – to je kombinacija lubenice in zelenega jabolka, pri čemer rdeča barva predstavlja ogenj, zelena pa zmaja.« Za odrasle so pripravili alkoholne okuse: refošk z jagodami, kmalu pride na vrsto penina s svežimi breskvami, tudi džintonik. Morda še to: v sladoledarni Mali čoko se vsako sezono zamenja kar 200 okusov, med katerimi utegnejo to poletje pravi favorit postati mlečni riž, rumpunč kot tudi sivka ali tiramisu.

Večja od običajne

In zakaj je kepica pol-pol dražja od tiste zgolj enega okusa? »Ker jo je vedno več kot kepice posameznega okusa. Ta pol-pol pogruntavščina se je k nam razširila z Balkana in bi v Italiji dobila glasno neodobravanje,« je jasen Mesec, Pečnikova pa takole pojasni fenomen: »Dražja je, ker ta izbor zahteva več časa in več dela, saj gre zaposleni po drug okus do druge posode ali celo vitrine, pri tem pa vsakič umije zajemalko. Predvsem se to občuti in dodatno oteži delo v bolj obremenjenih trenutkih. Velikokrat stranka kepico z dvema okusoma tudi razdeli v dva korneta ali lončka.«

Še eno razlago ponudijo v Sladoledarni Mali čoko: »Kepica navadnega sladoleda pri nas stane 2 evra, premium sladoledi so po 2,50 evra. Kepica pol-pol je torej dražja, saj lahko vključuje klasični in premium okus, poleg tega je večja od običajne.«

