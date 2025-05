Sladice, ki so so nekaj posebnega

Pravi, da so nekaj posebnega, zares slastnega in da jih moramo preizkusiti.

Bezgova rulada z borovnicami

Potrebujemo (za deset kosov):

Za testo:

6 žlic mehke bele moke

6 žlic čičerkine moke

200 g grškega jogurta

žličko sode bikarbone

2 žlici svežih borovnic

2 žlici vode

Za nadev:

2 zvrhani žlici domače kisle smetane

200 g sladke albuminske skute

3 žlice bezgovega sirupa

3 večje osmukane bezgove cvetove

borovnice za okras

Priprava:

Borovnice za testo z vodo v blenderju zmeljemo. V skledi zmešamo vse sestavine za testo, nato ga stresemo na pekač za piškote, prekrit s papirjem za peko.

Razmažemo ga na približno velikost 24 krat 29 centimetrov. Postavimo v ogreto pečico in pečemo 13 minut pri 200 stopinjah Celzija.

Bezgove cvetove osmukamo in s sirupom v blenderju zmeljemo. V skledi premešamo kislo smetano, albuminsko skuto in pripravljeni sirup s cvetovi.

Ko je testo pečeno, ga vzamemo iz pečice in takoj s papirjem za peko vred zvijemo v rulado ter počakamo, da se ohladi (zvito testo lahko zavijemo v čisto mokro krpo). Ko se testo ohladi, bo samo odstopilo od papirja. Rulado na hitro namažemo s tri četrt nadeva in jo spet zvijemo (brez papirja).

Premažemo jo s preostalim nadevom ter okrasimo z borovnicami in bezgovim cvetjem.

Preden postrežemo, naj še nekaj časa počiva v hladilniku.

Bezeg

Bezeg je vitaminska bomba, saj vsebuje vitamine A, B, B1, B2, C in J.

Timijanova krema z ribezom

Potrebujemo (za tri porcije):

200 g očiščenega ribeza

75 g sladkorja

0,5 dl rdečega vina (za otroke pomarančni sok)

6 vejic timijana

kolut svežega ingverja

za noževo konico cimeta

100 g kremne skute

60 g sladke smetane

3 lističe želatine

ribez in timijan za okras

FOTO: Eva Legiša/Sladice z zelišči/založba Kmečki glas

Priprava:

V kozico stresemo ribezove jagode, dodamo vino in sladkor ter damo kuhat. Čez nekaj minut dodamo nariban ingver in očiščen timijan (brez vejic – le drobne listke) in pustimo še približno 3 minute rahlo vreti, odstavimo in počakamo približno 5 minut.

Lističe želatine namočimo v hladno vodo za 10 minut. Pripravljeno ribezovo goščo (gostota med marmelado in sirupom) vlijemo na večje cedilo ter dobro pretlačimo, da dobimo gladko tekoč sirup brez zrnc.

Dodamo ožete lističe želatine in premešamo, da se želatina popolnoma razpusti.

Vmešamo še cimet, skuto in smetano.

Servirne posodice napolnimo s kremo, pokrijemo s prozorno folijo in pustimo počivati v hladilniku 2 uri. Okrasimo z ribezom in timijanom in ponudimo.

Timijan

Sredozemska začimba, ki ne spremeni okusa, tudi če jo kuhamo dlje časa. Vsebuje vitamine A, C, D, B-kompleks, fosfor, cink, kalij in magnezij.

Slastni drobnjakovi šarklji

Potrebujemo (za osem majhnih šarkljev):

šopek drobnjaka

100 g mletih mandljev brez kožice

400 g mehke pirine moke

10 g vinskega kamna

75 ml nestepene sladke smetane

6 jajc

100 g sladkorja

ščepec soli

320 g masla

sladkor v prahu za posip

FOTO: Eva Legiša/Sladice z zelišči/založba Kmečki glas

Priprava:

Stopimo maslo in medtem nasekljamo drobnjak.

Mandlje, moko in vinski kamen premešamo med seboj. Stopljeno maslo, sladkor, jajca, smetano in sol razžvrkljamo skupaj.

Med mešanjem počasi dodajamo moko z mandlji in vinskim kamnom (mešamo počasi ročno ali pri majhni hitrosti z električnim mešalnikom).

Na koncu ročno vmešamo še drobnjak.

Napolnimo namaščene modle premera 11 centimetrov (če so silikonski, jih ne namažemo z maščobo) in pečemo 25–30 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija.

Še vroče posipamo s sladkorjem v prahu.

Drobnjak

Preprost in nezahteven za vzgojo, a tako zdravilen in okusen. Vsebuje resnično veliko železa in vitamina C.

Recepti iz knjige Sladice z zelišči založbe Kmečki glas