Skupaj raziskujta spolnost: uporabita erotične igračke in se pogovorita

Popestritev spolnega življenja je stvar poguma, odprtosti in skupne volje. Namesto da spolnost jemljemo kot nekaj samoumevnega, jo začnimo doživljati kot prostor raziskovanja, ustvarjalnosti in povezovanja. Kako?

Fantazije

Skupno raziskovanje spolnih fantazij lahko v odnos prinese novo dimenzijo in prebudi novo energijo. Ni treba, da so stvari že na začetku preveč zapletene, dovolj so že majhne popestritve, ki jih lahko sčasoma stopnjujemo, vendar je nujno, da se partner pri tem ne počuti ogroženega, ampak na tej isti poti uživa tudi sam.

Senzualnost

Popestritev ne pomeni vedno divjega seksa. Včasih so potrebni dotik, masaža, poljubi kar tako. Vse to pomaga ustvarjati napetost in radovednost, ki znova prebujata željo po intimi.

Sprememba

Ljubljenje pogosto zajameta rutina in monotonija. Poskusimo spremeniti, kar je mogoče, namesto v spalnici se ljubimo v drugih prostorih, namesto zvečer seksajmo zjutraj ali ko začutimo, da je trenutek pravi, kar spodbuja sproščenost. Ni treba, da se odločate za ekstremne poti, dovolj je že občutek, da se dogaja nekaj novega.

Pogovor

Verjetno je ena največjih ovir pri popestritvi spolnega življenja tišina oziroma premalo komunikacije, partnerji prepogosto pričakujejo, da jim bo drugi bral misli, in tako se stvari začenjajo vrteti v prazno. V resnici bi se partnerja morala nenehno pogovarjati o spolnosti, kot to počneta o denarju, si povedati, kaj si želita, kaj ju privlači in česa jima primanjkuje. Tukaj ne gre za obtoževanje, ampak za raziskovanje spolnosti, ki si ga želita oba.

Igračke

Skupna izbira in posledično uporaba erotičnih igračk je lahko izjemna popestritev spolnosti, saj jo naredi bolj vznemirljivo, dokler igračka ne zamenja partnerja, ampak samo dopolnjuje skupni užitek. Ko partner razume, da ni zamenjan, ampak samo oplemeniten z igračko, spolnost spet postane zabavna.