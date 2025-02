Skriti del telesa, ki pripelje do nepredstavljivega užitka

Mislite, da veste vse o klitorisu? Premislite še enkrat. Ta mali, občutljivi del nad vaginalno odprtino je pravzaprav le površinski del organa, ki zagotavlja užitek, večina tega se skriva globlje v telesu.

Strokovnjaki razkrivajo, da klitoris ni omejen le na vidni del, ampak ima tudi notranjo strukturo, imenovano nogice, ki lahko popolnoma spremenijo doživljanje užitka.

Čeprav je glavica klitorisa vidna na površini, se preostali del tega izjemnega organa razteza globoko v medenično votlino.

»Klitoris ni le to, kar vidimo zunaj, njegovi notranji deli, vključno z nogicami, so ključni za spolno vzburjenje in za ženski orgazem,« za huffpost.com pojasnjuje spolna terapevtka Laurie Mintz.

FOTO: Ildar Abulkhanov/Gettyimages

Te nogice potujejo po obeh straneh vaginalne odprtine in obdajajo sečnico, cevasti organ, ki povezuje mehur z zunanjim delom sečil.

Med vzburjenjem to erektilno tkivo, podobno kot penis, nabrekne. A za razliko od moških se pri ženskah večina tega procesa dogaja skrito očem, zato mnogi ne vedo, kako pravilno stimulirati za užitek ključen organ.

Triki za največji užitek

Če ste se do sedaj osredotočali le na zunanji del klitorisa, ste izpuščali priložnost za izjemne občutke, ki jih pričara njegov skriti del.

Za intenzivnejšo stimulacijo tega lahko nežno pritiskate in masirate območje med zunanjim klitorisom in vaginalno odprtino. Ta tehnika stimulira notranje dele in poveča užitek.

Ne pozabite na keglove vaje. Poleg tega, da krepijo medenične mišice, lahko povečajo občutljivost in izboljšajo orgazme.

Za boljši dostop do nogic klitorisa in drugih notranjih delov lahko uporabite spolno igračo, ki stimulira tako imenovano G-točko – občutljivo območje, ki ga je mogoče začutiti skozi vaginalno steno.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Osvobodite potencial svojega telesa

Ne obstaja en pravi način za doživljanje užitka, pomembno je raziskovati in odkriti, kaj vam najbolj ustreza. Poznavanje lastnega telesa ni zgolj cilj, temveč priložnost za premikanje meja in doseganje užitka.