Skrita sporočila božičnih rastlin (te bodo v vaš dom prinesle srečo)

Ste se kdaj vprašali, od kod izvira tradicija božičnega drevesca? Zakaj med decembrskimi prazniki domove krasimo z omelo in bodiko ter kakšno povezavo z božičem ima rastlina božična zvezda, ki pravzaprav izvira iz Mehike? Razkrivamo vam zgodovino in simboliko prazničnih rastlin, brez katerih si ne znamo več predstavljati decembrskega veselja.

Zakaj krasimo drevesce?

Začnimo pri božičnem drevescu. Marsikdo danes zmotno misli, da je velika smreka, ki se šibi pod okraski, odraz ameriške kulture in potrošništva, a se ne bi mogel bolj motiti. V Severni Ameriki so evropski priseljenci namreč dolgo zavračali in preganjali ta običaj, ki so ga označili za poganskega in krščanstvu škodljivega.

Zimzeleno rastlinje je bilo V Evropi v decembrskem obdobju priljubljeno že od antike dalje. Stari Rimljani so z njim krasili domove in templje v času zimskega solsticija, ko so s praznikom, poimenovanim Saturnalia, slavili boga Saturna. Starodavnim Keltom je zimzeleno rastlinje simboliziralo večno življenje, saj je za razliko od druge narave decembra ohranilo svojo živost in barve. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.