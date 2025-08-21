RAZSTAVA

Skozi oči vojnega kronista: S fotoaparatom od Galicije do Tirolske, 1914–1918

Razstava fotografij častnika avstro-ogrske armade v prvi svetovni vojni.
Fotografija: Portret fotografa in nadporočnika Stanka Oražma v Galiciji Foto: avtor neznan/hrani MNSZS
Portret fotografa in nadporočnika Stanka Oražma v Galiciji Foto: avtor neznan/hrani MNSZS

P. H.
21.08.2025 ob 05:31
P. H.
21.08.2025 ob 05:31

V preddverju Viteške dvorane Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije bodo v četrtek, 21. avgusta, ob 18. uri odprli razstavo Stanko Oražem: S fotoaparatom od Galicije do Tirolske, 1914–1918, ki jo je pripravil dr. Marko Štepec. Občasna razstava predstavlja izbrana fotografska dela Stanka Oražma (1887–1965), rezervnega častnika avstro-ogrske armade v prvi svetovni vojni, ki je kot poveljnik avtomobilskih in tehničnih enot služboval na različnih frontah. Oražem je dogajanje med vojno ovekovečil kot izjemen ljubiteljski fotograf, ki je s pretanjenim estetskim čutom presegel dokumentarno raven vojnega zapisa.

Med ljubiteljskimi vojnimi fotografi ima Stanko Oražem posebno mesto, ne le zaradi obsega njegove fotografske zapuščine, ampak zaradi fotografske kakovosti njegovih posnetkov, saj je prepoznavne značilnosti fotografije vojnega časa nadgradil s pretanjenim čutom za estetiko in izbiro motivov, ki razkrivajo osebnoizpovedno sporočilnost. Le slutimo lahko, da se je zavedal večplastnih sledi, ki jih je vojna tragedija pustila na vsakdanjem življenju. Pri tem dokumentarna vrednost njegovih fotografij ni zanemarljiva.

Med ljubiteljskimi vojnimi fotografi ima Stanko Oražem posebno mesto.

Z razstavo zaznamujejo 110. obletnico začetka bojev na soški fronti in 60. obletnico Oražmove smrti. Razstavljeni so tudi izbrani osebni predmeti iz družinske zapuščine, ki jih je s fotografijami muzeju doniral mag. Vito Oražem

