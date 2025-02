Skok čez plot je najverjetnejši v tem delu dneva

Zagotovo je tudi vam dobro znan takšen scenarij: zjutraj sveži in pripravljeni na nove izzive pridete na delo. Naloge tečejo kot po maslu, s sodelavci lepo sodelujete.

Vse se spremeni okoli 15. ure: postanete napeti, težko se skoncentrirate, avtomati za prigrizke so vaš glavni vir energije. Zaradi popoldanske utrujenosti je težko ohraniti delovno etiko in nemogoče se je skoncentrirati ter osredotočiti na naloge.

Znanost ima pojasnilo

Ta vsakodnevni izziv ima znanstveno ozadje. Raziskava iz leta 2013 je pokazala, da so jutra najbolj produktiven del dneva, medtem ko popoldne, ko potrošimo rezerve energije in pade samokontrola, postajamo bolj dovzetni za neetično vedenje, kot sta laganje in tudi varanje.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Po raziskavi je torej najbolj verjetno, da bodo ljudje varali prav v popoldanskih urah.

Avtorja študije Maryan Kouchaki in Isaac Smith z univerze Harvard, pojasnjujeta, kako že od trenutka prebujanja sprejemamo odločitve, ki zahtevajo samonadzor, bodisi pri izbiri hrane za zajtrk ali celo pri izbiri besed, ki jih bomo izgovorili. Vsaka od teh odločitev izčrpava našo sposobnost upreti se moralnim skušnjavam.

FOTO: Syda Productions/Shutterstock

»Običajne, vsakodnevne situacije izčrpajo našo sposobnost upirati se moralnim skušnjavam,« navajata avtorja študije: »Z drugimi besedami, ljudje so nagnjeni k bolj moralnemu vedenju in boljši samokontroli v jutranjih urah kot kasneje čez dan.«

Raziskava, katere rezultati so bili objavljeni v reviji Psychological Science, se je navezala na prejšnje poizvedbe, ki nakazujejo, da samokontrola ni neskončna dobrina. Do popoldneva večina ljudi preprosto izčrpa svoje rezerve.

Avtorja sta preizkusila to teorijo s preprostim poskusom, v katerem sta študentom ponudila denarno nagrado za določen odgovor na vprašanje, ne glede na to, ali je bil odgovor pravilen ali ne.

Ugotovila sta, da so sodelujoči popoldne za primerno plačilo pogosteje odgovarjali neiskreno.

V drugem poskusu so imeli sodelujoči na izbiro branje resnejših ali lažjih medijskih vsebin.

Skoraj 60 odstotkov sodelujočih je popoldne izbralo lažje branje, medtem ko je zjutraj le 40 odstotkov ljudi izbralo takšno vsebino.

Kaj to pomeni?

Ključno je, da se zavedate popoldanskih šibkosti.

FOTO: Andreypopov/Gettyimages

Razmislite o organizaciji svojega dne: težje naloge, ali tiste, ki vključujejo moralne dileme, bi morale biti na dnevnem redu zjutraj, medtem ko bi lažje naloge, ki ne zahtevajo tolikšne koncentracije, lahko počakale na popoldne, ko je verjetnost za upad koncentracije večja, piše Your Tango.