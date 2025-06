Škofjeloški Historial: Prireditveno dogajanje bo namenjeno tudi otrokom

Škofjeloški Historial, ki bo to soboto, bo skozi prikaze starih obrti, kulinariko, oblačilno kulturo preteklih stoletij, staro glasbo, plese, rokodelnice in legende obujal loško zgodovino. Na Historialu Škofja Loka – Lontrgu odprtih vrat boste spoznali cehovsko dediščino Škofje Loke, okušali loško kulinariko, se udeležili strokovnih predstavitev Šeširja, klobučarske delavnice, usnjarne in Žebljarjeve hiše ter z najmlajšimi sodelovali na pravljičnih, rokodelskih in slikarskih delavnicah.

Prireditveno dogajanje bo namenjeno tudi otrokom.

Spoznali boste lahko starodaven sejemski utrip in cehovsko dediščino Škofje Loke, v živo spremljali izdelavo najrazličnejših izdelkov, ki jih boste lahko tudi kupili, poslušali glasbo različnih, tudi historičnih zvrsti, plesali in okušali loško kulinariko. Prireditveno dogajanje bo namenjeno tudi otrokom, in sicer z raznolikim pravljično-rokodelskim in slikarskim dogajanjem. Historial 2025 bo potekal od 10. do 20. ure. Posebej vabljeni na ogled dramske predstave Kovač in trije sinovi ter na večerni koncert Gala Gjurina z bandom.