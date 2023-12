Simpatična dekoracija kuhinje, ki bo zagotovo navdušila vse goste

Pred nami so praznični dnevi, ko se bomo v krogu svojih najdražjih družili ob slovesno pogrnjeni mizi in dobri hrani. Okrašena pa ne bo samo miza, temveč tudi božično drevesce. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na vse ostale praznične dekoracije, ki poskrbijo za prijetno toplino ambienta in pričarajo veselo vzdušje. Od girland do tisočerih lučk, notranjih in zunanjih, ter mnogih drugih okraskov, ki oznanjajo praznični čas.

Več na deloindom.si.